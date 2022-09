Mistrzowska szkolna wyprawka od Joanny Jędrzejczyk i Marcina Możdżonka trafiła do pierwszaków ze szkoły w Stawigudzie

Fundacja Marcina Możdżonka razem z Fundacją SK Store już po raz drugi przygotowała szkolne wyprawki dla przeszło stu “pierwszaków” z województwa warmińsko-mazurskiego. W tym roku do projektu dołączyła wielka mistrzyni UFC, rodowita olsztynianka Joanna Jędrzejczyk i założycielka fundacji JJ Stars Foundation.

— Jest to początek naszych działań. Chcemy tym małym gestem pokazać, że zależy nam na dalszym działaniu i jesteśmy na nie otwarci. Zależy nam na dawaniu dzieciom motywacji, ale nie tylko w sporcie, ale też w rozwoju naukowym czy artystycznym. Nie każdy będzie mistrzem świata, ale kto wie, może na sali siedzą przyszli wielcy artyści lub naukowcy, którzy zmienią nasz świat? Często w sporcie się mówi, że ktoś ma więcej sprzętu niż talentu. Niektórym trzeba pomóc na samym początku drogi, by później mogli rozwinąć skrzydła i dalej działać. Chcemy pokazać najmłodszym, że to motywacja i samodyscyplina są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w przyszłości, a nie drogie wyposażenie — mówi Joanna Jędrzejczyk. — Wiele lat minęło zanim utworzyłam swoją fundację i bardzo się cieszę, w końcu się udało. Kosztowało mnie to dużo pracy. Dla mnie to również symboliczne rozpoczęcie nowej ścieżki, dzięki czemu będę miała możliwość dzielić się swoim doświadczeniem, pasją i odwdzięczyć się światu za wszystko dobre co mnie w życiu spotkało.

— Chcemy, żeby maluchy z radością przywitały się ze szkołą. To ważny moment dlatego każdego dziecka, ale i spory stres oraz wydatek dla ich rodziców. W ten sposób sprawiamy, że pierwszaki mogą się skupić już tylko na nauce, zabawie i zawieraniu nowych przyjaźni — dodaje mistrz świata w siatkówce Marcin Możdżonek, który dzień wcześniej wręczył paczki dzieciom z rodzin borykających się z trudną sytuacją finansową.