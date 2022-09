Olsztynianin miał ponad 3 kilogramy powodów, by uciekać przed policją

Policjanci z Olsztyna zatrzymali do kontroli drogowej 40-latka jadącego volkswagenem. Okazało się, że mężczyzna był poszukiwany listem gończym. Jednak nie był to koniec problemów poszukiwanego. po przeszukaniu jego mieszkania wyszło na jaw, że mężczyzna miał znacznie więcej przestępstw na sumieniu.

Funkcjonariusze kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wpadli na trop mężczyzny poszukiwanego listami gończymi. Policjanci w niedzielę (28 sierpnia) zauważyli na jednej z ulic w mieście osobowego volkswagena, którym mógł się poruszać poszukiwany mężczyzna, a którego postanowili zatrzymać do kontroli drogowej. Kierujący nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe wzywające go do zatrzymania pojazdu. Wręcz przeciwnie, mężczyzna przyspieszał, próbując uciec policjantom. Funkcjonariusze ostatecznie zatrzymali auto do kontroli na ul. Kołobrzeskiej.

Za kierownicą pojazdu siedział 40-letni mieszkaniec Olsztyna. Sprawdzenie w systemach informatycznych potwierdziło przypuszczenia funkcjonariuszy. Mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi wydanymi przez Sąd Okręgowy w Olsztynie celem odbycia łącznej kary 2 lat pozbawienia wolności. 40-latek ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości za popełnione w przeszłości przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

W trakcie czynności okazało się, że mógł posiadać znaczne ilości narkotyków w miejscu zamieszkania. Policjanci pojechali pod wskazany adres. W trakcie przeszukania poszczególnych pomieszczeń funkcjonariusze znaleźli pojemnik z zawartością białej zbrylonej substancji oraz woreczek foliowy z zielonym suszem roślinnym. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zabezpieczono prawie 3 kilogramy metamfetaminy oraz około 80 gramów marihuany. Zabezpieczony materiał przekazano do dalszych badań laboratoryjnych.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 40-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości substancji zabronionych. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Ponadto mężczyzna nie uniknie odpowiedzialności za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. W tym przypadku kodeks karny przewiduję karę do 5 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ. W środę (31 sierpnia) decyzją sądu zastosowano wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Dodatkowo mężczyzna ma do odbycia zasądzoną karę 2 lat pozbawienia wolności.