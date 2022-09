We wrześniu w Olsztynie czeka nas więcej kontroli drogowych

Kiedy dzieci korzystały z ostatnich wolnych dni, policjanci ruchu drogowego weryfikowali oznakowanie dróg oraz urządzeń ostrzegawczo - zabezpieczających w rejonach szkół i bezpośrednio prowadzących do szkół. W przypadku, gdy napotkano braki lub nieprawidłowości funkcjonariusze kierowali wnioski do zarządców dróg o ich pilne uzupełnienie lub naprawę. Wszystko po to, by dzieci mogły czuć się jak najbezpieczniej w drodze do szkoły.

1 września - pierwszy dzwonek!

Rok szkolny 2022/2023 właśnie się rozpoczyna. Dla wielu dzieci to czas pierwszego samodzielnego pokonania dystansu do i ze szkoły. Warto więc zadbać o ugruntowanie ich wiedzy o ruchu drogowym. Solidne podstawy, pomoc oraz dobry przykład na pewno dadzą dzieciom większe poczucie bezpieczeństwa.

Początek roku szkolnego to również czas, by przypomnieć kierowcom, jak ważna jest wzmożona koncentracja i czujność w rejonach szkół.

Policjanci dbają o bezpieczeństwo uczniów w rejonach szkół i przedszkoli

W pierwszych tygodniach września policjanci skoncentrują się na bezpieczeństwie w okolicach szkół i przedszkoli. Będą nadzorować przejścia dla pieszych, sprawdzać jak kierowcy wywiązują się z obowiązków wobec pieszych i stosują się do przepisów ruchu drogowego. Skontrolują stan techniczny oraz wyposażenie tych pojazdów, które będą dowozić dzieci do szkół. Sprawdzą stan trzeźwości ich kierowców. Policjanci będą też przyglądać się, w jaki sposób rodzice przywożą swoje pociechy do szkół i przedszkoli. Wyegzekwują obowiązek używania pasów bezpieczeństwa, zwrócą uwagę na sposób przewożenia dzieci. Najmłodszym dzieciom pomogą w bezpiecznym przejściu przez jezdnię.

Przypominają o przepisach i podstawowych zasadach bezpieczeństwa

Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami ruchu drogowego każde dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat - sytuacja ta nie dotyczy strefy zamieszkania, gdzie dzieci mogą swobodnie się poruszać. Przepis ten nie dotyczy też drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych. Dzieci powinny być przewożone w aucie zgodnie z przepisami.

Na przejściu dla pieszych…

Zgodnie z przepisami każdy pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Wyjątkiem jest tramwaj: przed tym pojazdem pieszy pierwszeństwo ma tylko wtedy, gdy znajdzie się już na przejściu dla pieszych. Podczas codziennych rozmów warto przypominać dzieciom, że przepisy nie zwalniają pieszych z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. Zabrania się pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Należy także uczulać dzieci na fakt, że podczas przechodzenia przez przejście nie można korzystać z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego.