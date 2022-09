Wysoka grzywna dla kierowcy za niebezpieczne i nieodpowiedzialne zachowanie na skrzyżowaniu w Olsztynie

Komenda Miejska Policji w Olsztynie skierowała do Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o ukaranie Rafała W. Sprawa dotyczyła zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu ul. Barczewskiego z Jagiellończyka w Olsztynie, do którego doszło 11 listopada w nocy ubiegłego roku .

Rafał W. w związku z tym zdarzeniem został obwiniony o to, że kierując samochodem marki Audi miał nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, przez co zjechał na prawe pobocze, uderzył w drzewo, uszkadzając pojazd i stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnie oddalił się z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy pasażerom auta, których przewoził.

Wyrok w tej sprawie zapadł 26 sierpnia bieżącego roku. Sąd Rejonowy w Olsztynie uznał Rafała W. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i za to skazał go na karę 5000 zł grzywny. Sąd orzekł wobec obwinionego także środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Dodatkowo obwiniony poniósł koszta postępowania.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.