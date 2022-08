Mężczyźni z Dobrego Miasta oskarżeni o zabójstwo kolegi staną przed sądem

Do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom oskarżonym o zabójstwo swojego znajomego w Dobrym Mieście w 2021 roku.

Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ 12 sierpnia przesłała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi B. i Sylwestrowi S. oskarżonym o zabójstwo.

miało dojść do kłótni o pieniądze. PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Zabili w trakcie libacji w Dobrym Mieście. 18 i 21-latek usłyszeli zarzuty [VIDEO] Do zdarzenia tego miało dojść w nocy z 12 na 13 września 2021 r. w jednym z budynków wielorodzinnych w Dobrym Mieście. Według ustaleń prokuratora Łukasz B. i Sylwester S. spożywali alkohol wspólnie z pokrzywdzonym mężczyzną. W pewnym momencie pomiędzy nimi a pokrzywdzonym

W trakcie tej kłótni oskarżeni zaczęli kopać znajomego i uderzać pięściami, a także bić drewnianym taboretem po całym ciele, powodując u niego liczne rozległe obrażenia wewnętrzne, a w konsekwencji śmierć pokrzywdzonego. W ocenie prokuratora, oskarżeni zadając uderzenia pokrzywdzonemu przewidywali możliwość pozbawienia go życia i się na to godzili.



Łukasz B. i Sylwester S. w trakcie postępowania przygotowawczego przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia