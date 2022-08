Szefowa MRiPS: ruszamy z projektem, który ma podnieść kompetencje cyfrowe seniorów

Szefowa MRiPS na konferencji prasowej w Ministerstwie Cyfryzacji poinformowała o ogłoszeniu nowego konkursu cyfrowych klubów seniora. Jego celem jest doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów oraz ich upowszechnienie, a także wzrost świadomości i pokazanie możliwości, jakie daje cyfryzacja wśród seniorów.

Minister rodziny zwróciła uwagę, że osoby starsze chętnie angażują się w działalność w klubach i domach seniora.

"Dzisiaj mamy ponad 1100 klubów i domów seniora, z których korzysta 25 tys. osób. Kluby te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Wspieramy je z budżetu MRiPS – rocznie jest to 60 mln zł" – poinformowała szefowa MRiPS.

Jak zastrzegła, pandemia COVID-19 uświadomiła wszystkim, że kluczową sprawą, zapewniającą możliwość sprawnego funkcjonowania, jest cyfryzacja.

"Między innymi z programu +Aktywni plus+ zostały uruchomione projekty na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu – aby seniorzy mogli uczyć się poruszania w przestrzeni cyfrowej, przede wszystkim bezpiecznego poruszania się" – wyjaśniła.

Dodała, że właśnie w czasie pandemii w 2020 r., utworzony został m.in. solidarnościowy korpus wsparcia seniorów. "Początkowo powstała infolinia, którą realizowaliśmy razem z samorządami – samorządy otrzymywały informacje, że konkretny senior potrzebuje wsparcia i tam to wsparcie w formie wolontariatu powinno dotrzeć" – wskazała minister.

"Bardzo ważne jest to, żebyśmy wspierali seniorów w aspekcie finansowym, ale ta aktywność – także aktywność w świecie cyfrowym – jest bardzo ważna (...). Dlatego myślę, że projekt (cyfrowych klubów seniora – PAP) jest bardzo ważny i oczekiwany zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i domy i kluby seniora, które będą mogły skorzystać z tego projektu, aby rozwijać umiejętności cyfrowe, ale także troszczyć się o bezpieczeństwo i aktywność osób starszych" – zaznaczyła Maląg.

Sekretarz stanu w KPRM ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński zwrócił uwagę, że najpopularniejszym formułą spotkań z seniorami np. w ramach klubów seniora i uniwersytetu trzeciego wieku, jest moduł cyfrowy.

Cieszyński zwrócił uwagę na wsparcie ze strony organizacji pozarządowych i samorządów, które na co dzień organizują takie zajęcia.

"To są fantastyczne osoby, animatorzy, młodzi ludzie, którzy często jako wolontariusze poświęcają swój czas właśnie po to, aby pokazywać osobom starszym jak funkcjonować w cyfrowym świecie, jak funkcjonować w nim bezpiecznie" – powiedział.

"Stąd pomysł, by kwotą 12 mln zł – to jest kwota do 20 tys. zł przypadająca na każdy wniosek – wesprzeć tych, którzy na co dzień pracują z seniorami i którzy chcą tę działalność rozwijać właśnie w zakresie działań cyfrowych" – dodał.

Wszelkie szczegóły, jak poinformował Cieszyński, zostaną zawarte w ogłoszeniu naborowym, które ukaże się najpóźniej w środę.

"Chcemy zamknąć nabory najpóźniej do końca września, aby jeszcze w tym roku te środki trafiły i mogły być skutecznie rozliczone przez tych, którzy te projekty będą prowadzić" – poinformował Cieszyński.

O dofinansowanie będą mogły się ubiegać organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych.

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano łącznie 12 mln zł. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji dla oferty na realizację zadania publicznego nie może przekroczyć 20 tys. zł.(PAP)