Pobiegnijmy razem z gwiazdami lekkiej atletyki dla dobra dzieci w 6. PKO Biegu Charytatywnym

PKO Bieg Charytatywny jest ogólnopolską inicjatywą, która popularyzuje zdrowy styl życia i ideą dobroczynności. Uczestnicy tegorocznej edycji biegu wystartują w: Katowicach, Koszalinie, Zielonej Górze, Łomży, Biłgoraju, Stalowej Woli, Zakopanem, Rypinie, Ostródzie, Sieradzu, Sochaczewie i Polkowicach.

Ambasadorkami 6. PKO Biegu Charytatywnego są m.in. wybitne polskie lekkoatletki Sofia Ennaoui i Joanna Jóźwik. W akcję włączyli się również inni czołowi sportowcy: Artur Partyka, Paweł Januszewski, Sebastian Chmara czy siatkarz Witold Roman.

„PKO Bank Polski bardzo wspiera sport, a także działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Projekt biegu charytatywnego łączy te obszary. Jest to jedyny bieg w Polsce, w którym mogą uczestniczyć wszyscy, nawet dzieci od pierwszego roku życia, na dostosowanym do ich możliwości dystansie” – mówi Robert Lubański, dyrektor Departamentu Zarządzania Marką i CSR PKO BP.

Jak podkreśla Sofii Ennaoui, wicemistrzyni Europy z 2018 r., tegoroczna brązowa medalistka Mistrzostw Europy i piąta zawodniczka na Mistrzostwach Świata, bieganie daje dużo satysfakcji i jest najłatwiejszym nośnikiem pozytywnych emocji, dzięki którym wydzielają się endorfiny.

„Sport mnie zahartował, dał mi wiele pozytywnych cech, które wykorzystuję na co dzień: wielką odwagę, umiejętność ciężkiej pracy i niepoddawania się nawet w trudnych chwilach” – przekonuje Ennaoui.

W biegu 24 września wystartują pięcioosobowe sztafety, które przez godzinę będą pokonywać kolejne okrążenia stadionów. Każdy uczestnik sztafety musi przebiec przynajmniej jedno okrążenie. Po biegu głównym odbędzie się PKO Bieg Charytatywny Młodych, w którym wystartują dzieci do 13. roku życia, pokonując – w zależności od wieku – dystanse 100, 200 lub 400 metrów.

W zamian za zaangażowanie uczestników, Fundacja PKO Banku Polskiego przekaże beneficjentom środki finansowe, które wesprą opiekę psychologiczną tam, gdzie zapotrzebowanie na nią jest szczególnie wysokie, czyli w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

„Dzieci, które do nas przychodzą są naprawdę poranione. To, co przeżyły, to tylko one same wiedzą. Wsparcie Fundacji PKO Banku Polskiego jest bardzo ważne, bo dostaniemy środki na opracowanie diagnozy psychofizycznej dziecka, na konsultacje psychiatryczne oraz na dostosowane do wieku i potrzeb dziecka terapie” – wyjaśnia Anna Miler z Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta.

Jak zaznaczyła, terapia musi być wszechstronna i dobrana indywidualnie do dziecka. Chcemy by były również środki na zajęcia typu hipoterapia czy dogoterapia – to są zajęcia, które dzieci bardzo lubią – dodaje Miler.

Ambasadorki akcji podkreślają, że wsparcie psychologiczne dziecka jest kluczowe, by potem mogło osiągać swoje zamierzone cele.

„Gdybym nie miała wsparcia na samym początku, gdybym wracała z treningów do domu i słyszała od rodziców: daj spokój, nie męcz się, zajmij się czymś innym, to na pewno nie zostałabym sportowcem i na pewno nie osiągnęłabym takich celów” – zaznacza Joanna Jóźwik, piąta zawodniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro na dystansie 800 metrów.

Zapisy na 6. PKO Bieg Charytatywny są prowadzone od 24 sierpnia na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl . Gwarancję startu zapewnia nadanie numeru startowego, który jest przydzielany po zaksięgowaniu opłaty startowej. Minimalna opłata za pakiet startowy drużyny wynosi 50 zł i jest przekazywana na cel charytatywny biegu.

