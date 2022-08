Awantura na sesji Rady Miasta w Olsztynie. Gmina Olsztyn nie kupiła jeszcze podręczników do szkół

Temat wywołała radna Edyta Markowicz (klub radnych PiS), która na co dzień pracuje w jednej z ościennych gmin. Jej zdaniem problem z zakupem podręczników dotyczy tylko gminy Olsztyn.

— Wszyscy dookoła mają zakupieni podręczniki tylko my mamy z tym problem. Z tego co wiadomo brakuje podręczników dla klas 3 i 6 i materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich uczniów. Jak to jest, że jako jedyny samorząd w województwie nie wywiązaliśmy się z własnego zadania? — pyta radna Edyta Markowicz.

Na odpowiedź na trzeba było długo czekać.

— Decyzja wojewody wpłynęła do Urzędu Miasta 12 sierpnia. Od 16 do 19 sierpnia była w Wydziale Edukacji, potem została przekazana do Wydziału Budżetu. Kwota, która wpłynęła jest mniejsza o 220 tys. Aby kupić te podręczniki musimy przesunąć środki z nagród prezydenta na Dzień Edukacji, tak to obecnie wygląda. Termin zatwierdzenia przesunięć przez prezydenta upływa 31 sierpnia, podręczniki zostaną wtedy kupione — odpowiada prezydent Ewa Kaliszuk.

— Dlaczego nasz samorząd jest taki biedny i pokrzywdzony? Dlaczego decyzja przyszła tak późno? — zapytała radna Edyta Markowicz.

— Takie pytania proszę kierować do wojewody — odpowiedziała Ewa Kaliszuk.

Karol Grosz