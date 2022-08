Polsko-ukraińska jedność przeciwko bestialstwu Rosji w rocznicę diabelskiego paktu Ribbentrop-Mołotow. Gdzie są dziś Niemcy?

83. rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, będącego IV rozbiorem Polski, Dzień Flagi Narodowej Ukrainy i wigilia ukraińskiego święta niepodległości, obchodzonego podczas kolejnej, wywołanej przez Rosję, krwawej wojny. Tyle symboli, że można by snuć wokół nich wielowarstwowe eseje. Pełne symboli i historycznych odniesień jest także dzisiejsze spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy w Kijowie, zjednoczonych przeciwko rosyjskiej agresji. Ale to także ich wspólny sprzeciw wobec chęci zbudowania porozumienia ponad krzywdą Ukraińców. Dokładnie tak jak osiem dekad temu, tak i dziś, Niemcy chciałyby wrócić do przedwojennego „business as usual” i na nowo zawrzeć intratne porozumienia z Rosją. Były już próby namówienia Ukrainy do pójścia na ustępstwa. Jednoznaczna postawa Polski, jak na razie, zablokowała te tendencje.