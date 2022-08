Płacz i panika, ludzie uwięzieni jak w filmie katastroficznym

Jak poinformował serwis PolishExpress.co.uk "do zdarzenia doszło we wtorek późnym wieczorem, wtedy miała miejsce awaria pociągu. Podróżni podzielili się swoimi doświadczeniami w mediach społecznościowych nagrywając filmy pokazujące ludzi przechodzących przez awaryjny tunel wzdłuż 50-kilometrowej trasy kolejowej między Francją a Wielką Brytanią."

Podróżni z ewakuowanego pociągu, podzielili się swoimi doświadczeniami z PA:

"37-letnia Sarah z Birmingham, która była w trakcie powrotu do domu z rodzinnych wakacji we Francji, powiedziała:

- Tunel serwisowy był przerażający, to było jak film katastroficzny. Po prostu wchodziłeś w otchłań nie wiedząc, co się dzieje. Wszyscy musieliśmy stać pod wodą w tej wielkiej kolejce. W tunelu płakała kobieta, inna, która podróżowała samotnie, miała atak paniki. Oczekiwali, że naprawdę starsi ludzie przejdą milę środkiem tunelu pod morzem.

Według relacji kobiety, Border Force poinformowało pasażerów, że tunel był ewakuowany tylko raz wciągu ostatnich 17 lat.

Inny pasażer, który także został ewakuowany z pociągu, ale nie chciał podać swojego imienia, powiedział, że po dotarciu do Anglii, nastąpił ciąg dalszy chaosu:

- Utknęliśmy tam na co najmniej pięć godzin. Jeśli mam mieć pretensje, to o to, że wiedzieli, że do Folkestone przyjeżdża kilkaset osób, które nie jadły od pięciu, sześciu lub więcej godzin i nie było tu dla nas absolutnie nic. Tylko ogromne kolejki do Burger Kinga"

W sieci pojawiło się nagranie ukazujące pasażerów, którzy są ewakuowani przez tunel serwisowy. Następnie podróżni zostali skierowani do pociągu zastępczego, skąd zabrano ich do terminalu Folkestone w hrabstwie Kent.