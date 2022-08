Dziś po południu oficjalnie zostanie otwarta obwodnica Smolajn

Dziś po południu zostanie udostępniona do ruchu obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. To pierwsza ze stu obwodnic, których budowę zapowiedział rząd. W krajowym programie znalazło się pięć obwodnic na Warmii i Mazurach. Chodzi tu jeszcze o obwodnice Pisza, Szczytna, Gąsek oraz Olsztyna wraz z obwodnicą Dywit. Obwodnica Smolajn jest najkrótsza z tych pięciu, bo ma 1,76 km długości. Koszt budowy wyniósł 26 mln zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji to październik tego roku, ale już podczas symbolicznego wybicia łopaty w kwietniu ubiegłego roku, wykonawca zapowiadał, że będzie to wcześnie. I oddał drogę do użytku dwa miesiące przed terminem.

Podczas wybicia symbolicznej łopaty na budowie obwodnicy Smolajn wiceminister infrastruktury Rafał Weber zapowiedział też przyspieszenie prac nad obwodnicą Dobrego Miasta, która jest obecnie w załączniku do programu budowy stu obwodnic. Podobnie zresztą jak obwodnice Bartoszyc i Braniewa, które też są na liście rezerwowej. Inwestycje te będą mogły zostać zrealizowane, jeśli uda się uzyskać oszczędności po przetargach oszczędności i w wyniku rozliczeń inwestycji ujętych na liście podstawowej.

Prace nad obwodnicą Dobrego Miasta już trwają. Siedem firm złożyło oferty w przetargu na wykonanie dokumentacji przygotowawczej obwodnicy. Najniższą cenę —3,38 mln zł zaproponowało konsorcjum firm STI z Warszawy i S.Te.P. z Włoch, najwyższą — 4,43 mln zł firma MPRB z Krakowa. Budżet jaki drogowcy przeznaczyli na wykonanie tego zadania to 3,56 mln zł, z tego Dobre Miasto dokłada 1,5 mln zł.

Obwodnica Dobrego Miasta będzie łączyła się z przebudowywanym obecnie odcinkiem DK51 Smolajny - Kosyń i obwodnicą Barcikowa, omijając jednocześnie miejscowość Stary Dwór.

am