Już od dzisiaj 3000 złotych dla każdego. Złóż wniosek o dopłatę do ogrzewania

Dopłaty do węgla 2022 w wysokości 3000 zł na jedno gospodarstwo domowe ruszają. Wnioski o dopłatę do węgla można składać od 17 sierpnia, gdyż jest już wzór wniosku o wypłatę dodatku.

Wnioski o dopłatę będą przyjmowane w gminach, zarówno składane osobiście, jak i elektronicznie. Wnioski będzie można składać do 30 listopada 2022, o czym informowano już miesiąc temu





Dla kogo dodatek do ogrzewania 2022?

Zgodnie z zapowiedziami rządu dodatek do ogrzewania dostaną wszyscy obywatele Polski, bez względu na rodzaj opału. Rząd przewiduje dodatek do węgla (już pewne) oraz do gazu, oleju opałowego, pelletu i drewna (w przygotowaniu).

Dodatek węglowy dostanie każde gospodarstwo domowe, które wykorzystuje węgiel jako główne źródło ogrzewania. Nie będzie stosowane kryterium dochodowe, a jedynym warunkiem jest złożenie deklaracji o źródle ciepła w CEEB. Można już składać wnioski o dodatek węglowy.

Dofinansowanie w postaci jednorazowego dodatku przewidziane jest również dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują:

pellet drzewny,

drewno kawałkowe,

inny rodzaj biomasy, w szczególności brykiet drzewny, słoma lub ziarna zbóż,

skroplony gaz LPG,

olej opałowy.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3000 zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym, poinformowała w czwartek 11 sierpnia Kancelaria Prezydenta. 12 sierpnia ustawę opublikowano w Dzienniku Ustaw. 16 sierpnia podpisano rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o dodatek węglowy.