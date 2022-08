S7 między Napierkami a Płońskiem w całości dwujezdniowa.

Udostępnienie S7 w układzie dwujezdniowym do ruchu nie oznacza zakończenia prac. Na odcinku pomiędzy węzłem Dłużniewo i obwodnicą Płońska kierowcy będą korzystać już z obu jezdni. Prowadzone będą jednak prace przy oznakowaniu poziomym i przewiązkach i będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km/h. Na pozostałej części trasy, od Napierek do Dłużniewa, ruch odbywa się pełnym przekrojem jezdni przy ograniczeniu prędkości do 80 km/h. Docelową organizację ruchu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie wdrażać stopniowo we wrześniu i październiku br., po zakończeniu prac. Przypomnijmy, że za budowę drogi S7 od granic naszego województwa do Płońska odpowiadał olsztyński oddział GDDKiAInformacja ta z pewnością ucieszyła wielu kierowców, szczególnie tych z "ciężką nogą" a tych w naszym kraju jest sporo i nie tylko Donald Tusk łapał tu mandaty.