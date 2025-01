Niezadowalający wynik? Trzy kwartały portu lotniczego Olsztyn-Mazury w liczbach

Pierwsze trzy kwartały na polskich lotniskach to aż ponad 45 mln przewiezionych pasażerów, czyli o 5,5 mln więcej, niż w tym samym okresie w 2023 roku. Sam trzeci kwartał to 19 mln osób.

Największą ilością przewiezionych pasażerów może pochwalić się Ryanair - 13,3 mln. Drugie miejsce należy do Wizz Air (8,6 mln), a ostatnie miejsce na podium zamyka PLL LOT (6,9 mln).

Lotnisko Chopina przewiozło największą ilość pasażerów, bo aż 16,2 mln. Drugim w kolejności portem lotniczym był Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice (8,3 mln), natomiast Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy zajął trzecie miejsce z 5,1 mln pasażerami na koncie.

Jak natomiast na tle innych lotnisk zaprezentował się Port Lotniczy Olsztyn-Mazury? Zanotował on najniższą liczbę pasażerów, ponieważ jedynie 58 370 skorzystało z naszego regionalnego lotniska. W porównaniu do tego samego okresu z 2023 i 2022 roku było to kolejno: 111 470 oraz 84 576 pasażerów. Jest to więc znaczący spadek.

Mniejsze liczby, oprócz lotniska Olsztyn-Mazury, mają jedynie lotniska Zielona Góra-Babimost (65 834), Warszawa-Radom (99 651) oraz Bydgoszcz (292 204).

Problemów związanych z tak niską ilością pasażerów było wiele - rosnące koszty operacyjne, wyższe ceny paliwa, inflacja, co znacząco wpływało na rentowność linii oraz portów lotniczych w całej Europie. Pojawiały się również problemy techniczne i logistyczne przewoźników lotniczych, jak np. długookresowe serwisowanie samolotów czy opóźnienia w dostawie nowych samolotów, co przyczyniło się do ograniczenia dostępności floty i zmuszenia linii lotniczych do priorytetowego traktowania bardziej dochodowych lotnisk. Uniemożliwiało to mniejszym portom lotniczym, jak właśnie Olsztyn-Mazury opcję rozwoju siatki połączeń pasażerskich. Na problemy złożyło się również zawieszenie dwóch tras w siatce połączeń przez Wizz Air.

W całym 2024 roku pojawiły się również dobre informacje. Pojawił się pierwszy zimowy czarter do egipskiego Marsa Alam oraz dwa nowe połączenia do Turcji i Albanii. Udane negocjacje z RyanAir przyczyniły się do uruchomienia trasy do Düsseldorf-Weeze - pierwszy lot zaplanowano na 30 marca 2025 roku.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego