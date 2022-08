Konfederacja chce odwołać II Marsz Równości w Olsztynie

Z nieoficjalnych informacji, które udało nam się uzyskać wynika, że jeden z sympatyków Konfederacji z Olsztyna złożył do wojewody pismo z prośbą o odwołanie wydarzenia. Rozmawialiśmy z liderem lokalnych struktur Ruchu Narodowego, Piotrem Lisieckim, który nic nie wiedział o takich działaniach, jednak je pochwala.

— Uważam, że prezentowanie swoich preferencji seksualnych na ulicy jest sprzeczne z jakąkolwiek obyczajowością. Tak naprawdę nikogo nie obchodzi, kto co robi w swojej sypialni, dopóki są to osoby dorosłe a taki stosunek odbywa się za obustronną zgodą. Moim zdaniem osoby, które czują potrzebę takiego paradowania powinny się leczyć — komentuje ostro Piotr Lisiecki.

Kontaktowaliśmy się również z organizatorkami II Marszu Równości w Olsztynie, które uważają, że takie pismo i tak niewiele zmieni a zaplanowane wydarzenie i tak się odbędzie.

— Nie przejmujemy się złożeniem pisma do wojewody o odwołanie marszu - Olsztyński Marsz Równości w tym roku przejdzie ulicami miasta. Chętnie poznałabym uzasadnienie prośby o odwołanie - jestem przekonana, że zawarta argumentacja jest stekiem przekłamań. Śmieszy też, że osoba, która złożyła to pismo, kandydowała do Sejmu z listy Konfederacji, która niesie na sztandarze wolność - dziwna ta wolność, gdy chce się komuś zabronić pokojowego i radosnego spaceru po mieście, już nie mówiąc o tym, że politycy tej partii są za zakazem równości małżeńskiej, prawa do aborcji, a ostatnio wpadli nawet na pomysł nierozerwalności małżeństwa — mówi Emilia Bartkowska-Młynek jedna z organizatorek II Marszu Równości w Olsztynie.

Zgodnie z planem II Marsz Równości w Olsztynie ma rozpocząć się w sobotę 20 sierpnia o godz. 12 na Placu Piłaskiego. Planowana trasa przemarszu to: Plac Kazimierza Pułaskiego — ul. Mikołaja Kopernika — Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego — ul. 1 Maja — ul. Partyzantów — ul. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 (Artyleryjska) — Plac Ofiar Katastrofy Smoleńskiej — ul. Szarych Szeregów — ul. Grunwaldzka — ul. Prosta — ul. Stare Miasto — ul. Okopowa — ul. Kołłątaja — ul. Prosta — ul. Mochnackiego — ul. Szrajbera — ul. Pieniężnego — Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego — ul. Dąbrowszczaków — ul. Kajki — ul. Kopernika — Plac Kazimierza Pułaskiego.

