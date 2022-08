Amerykańska ropa dotarła do Niemiec. Ma zastąpić w niemieckich rafineriach surowiec z Rosji.

Jak poinformowała agencja Reuters „Tankowiec Capricorn Sun załadował ropę u wybrzeży Luizjany w Stanach Zjednoczonych i wyładował ją w Rostocku 3 sierpnia” –

Tankowiec wyczarterowany przez firmę Shell. przywiózł około 570 tysięcy baryłek.

Wiadomość ta, w świetle ostatnich perturbacji z dostawami ropy (4 sierpnia Rosja wstrzymała dostawy ropy południowym odcinkiem ropociągu "Przyjaźń" do Węgier, Słowacji i Czech) pozwala na dużą dawkę optymizmu co do skuteczności sankcji na Rosję. Jeśli dodamy do tego spadki cen ropy na światowych rynkach to perspektywy dla gospodarki rosyjskiej powoli stają się koszmarne. USA toczą obecnie rozmowy o zniesieniu sankcji na eksport irańskiej ropy (w zamian za wstrzymanie rozwoju irańskiego przemysłu jądrowego), co pozwoli Iranowi zwiększyć produkcję o około 1 mln baryłek dziennie w ciągu 8-10 miesięcy. Również dostawcy z Ameryki Południowej są mocno zainteresowani zwiększeniem swojego udziału w światowym rynku ropy-zarówno Kolumbia jak i Wenezuela zabiegają w USA o naftowe porozumienie.

Obecne ceny ropy osiągnęły już poziom z lutego b.r. co w dalszej perspektywie niewątpliwie powinno przełożyć się na spadek cen paliw na stacjach benzynowych.