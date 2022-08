Nie żyje Zofia Posmysz. Pisarka, była więźniarka niemieckich obozów, dama Orderu Orła Białego. Przypominamy wzruszające wystąpienie

Zofia Posmysz nie żyje

Serce pęka. W oświęcimskim hospicjum zmarła Zofia Posmysz, była więźniarka Auschwitz, pisarka i scenarzystka, honorowa obywatelka naszego miasta

— podał magistrat.

Zofia Posmysz urodziła się 23 sierpnia 1923 r. w Krakowie. Podczas okupacji uczęszczała na komplety tajnego nauczania oraz kolportowała gazetki konspiracyjne. Niemcy aresztowali ją w kwietniu 1942 r. w Krakowie. Trafiła do więzienia przy ulicy Montelupich, skąd 30 maja 1942 r. została deportowana do Auschwitz. Od czerwca do sierpnia 1942 r. przebywała w karnej kompanii w Budach. W obozie pracowała w obieralni ziemniaków, w kuchni więźniarskiej, a następnie pełniła funkcję pisarki w magazynie żywnościowym i kuchni więźniarskiej. 18 stycznia 1945 r. została ewakuowana do Ravensbrueck i Neustadt-Glewe. Wyzwolenia doczekała 2 maja 1945 r.

Po wojnie pracowała jako korektorka w redakcji jednej z warszawskich gazet, a potem w dziale literackim Polskiego Radia. Była autorką książek o tematyce obozowej: „Pasażerka”, „Wakacje nad Adriatykiem”, „Ten sam doktor M”, „Do wolności, do śmierci, do życia”. Największą popularność zdobyła „Pasażerka”, przetłumaczona na kilka języków. Na jej podstawie Andrzej Munk zrealizował film pod tym samym tytułem. Była scenarzystką popularnego słuchowiska radiowego „W Jezioranach”.

W 2006 r. znalazła się w grupie byłych więźniów, którzy witali w byłym obozie Auschwitz pielgrzymującego Benedykta XVI.

Zofia Posmysz często odwiedzała Oświęcim, zwłaszcza tamtejszy Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, który organizuje spotkania i dyskusje służące budowaniu porozumienia między młodzieżą z różnych krajów. Otrzymała tytuł honorowej obywatelki tego miasta.

W styczniu 2020 r. prezydent RP Andrzej Duda odznaczył Zofię Posmysz Orderem Orła Białego.

Poruszające wystąpienie

Twitterowy profil „PL1918” zamieścił wzruszające nagranie wypowiedzi Zofii Posmysz w dniu, kiedy odbierała w Pałacu Prezydenckim Order Orła Białego.

Co ja takiego uczyniłam, że takie spotyka mnie odznaczenie, takie wyróżnienie? W tej atmosferze żyłam przez kilka dni. Ogromnie dziękuję, ale dziękuję przede wszystkim Panu Bogu, bo wierzyłam, że za tym się kryje jakaś inna siła. Ta siła, która pozwoliła mi przetrwać Oświęcim

— mówiła wówczas.

Dziękuję, dziękuję, dziękuję jeszcze raz i proszę o przebaczenie

— zakończyła.