Podejrzany o zabójstwo w Biskupcu w areszcie

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Biskupcu w dniu 5 sierpnia 2022 r. skierował do Sądu Rejonowego w Biskupcu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Przemysława A. podejrzanego o zabójstwo mężczyzny z użyciem ostrego narzędzia oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczkę przed policją. Do tych zdarzeń miało dojść w nocy z 4 na 5 sierpnia w Biskupcu.