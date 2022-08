Sex, dzieci i pieniądze Elona Muska

W odpowiedzi na tweeta z 2021 r., w którym ktoś pochwalił go za dużą rodzinę, napisał: "Staram się dawać dobry przykład! Upadek populacji jest znacznie większym problemem, niż ludzie zdają sobie sprawę, a dotyczy to tylko Ziemi. Mars bardzo potrzebuje ludzi, ponieważ jego populacja jest obecnie zerowa".

Musk jest najbogatszym człowiekiem na świecie, którego majątek szacuje się na około 220 mld dol. Stoi na czele czterech przedsiębiorstw: producenta samochodów elektrycznych Tesla, producenta statków kosmicznych SpaceX, The Boring Company zajmującej się budową tuneli oraz Neuralink zajmującej się implantami łączącymi mózg z maszyną.

Jak twierdzi, zbudował swoje imperium, aby ochronić ludzkość przed tym, co postrzega jako największe zagrożenia, czyli przed kryzysem klimatycznym, buntem sztucznej inteligencji, a ostatnio także przed wyludnieniem.

W 2017 r. zaczął bić na alarm w związku z malejącą liczbą urodzeń. Napisał wtedy na Twitterze: "Światowa populacja coraz szybciej zmierza ku zagładzie, ale niewielu zdaje się to zauważać lub się tym przejmować"

Od początku 2022 r. magnat kilkanaście razy pisał na Twitterze o kwestiach związanych z populacją. 24 maja zamieścił wpis

„Upadek populacji to największe zagrożenie dla cywilizacji”



Jednocześnie stale podnosi swoje zasługi w tym temacie:

"Wbrew temu, co wielu myśli, im ktoś jest bogatszy, tym ma mniej dzieci. Ja jestem rzadkim wyjątkiem" "To znaczy, robię swoje, haha".

I tu trzeba przyznać mu rację, ilość dzieci, kochanek i skandali seksualnych(ostatni ujrzał światło dzienne w maju gdy Insider poinformował, że SpaceX zapłacił jednej ze stewardes 250 tys. dol. za milczenie, po tym, jak ta stwierdziła, że Musk obnażył się przed nią i zaproponował jej seks) miliardera bywa czasami trudniejsze do policzenia niż ilość jego pieniędzy

Musk, który jest gorącym zwolennikiem zwiększenia liczby dzieci na świecie, ma obecnie dziewięcioro potomków.

Trudne związki Elona Muska

Elon Musk był trzykrotnie żonaty. Raz z Justine Wilson, swoją pierwszą żoną, i dwukrotnie z Talulah Riley. Był również kojarzony z szeregiem celebrytek, w tym Amber Heard(amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna) i Grimes(kanadyjska piosenkarka)

Jak poinformował "The Wall Street Journal", Musk miał krótki romans z Nicole Shanahan, żoną Sergey'a Brina, współzałożyciela Google'a.

Romans ten rzekomo doprowadził do rozwodu Brina z Nicole Shanahan. Według dokumentów sądowych, jako powód rozstania oboje podali "różnice nie do pogodzenia". Dziennik twierdzi, że dokumenty zostały złożone zaledwie kilka tygodni po tym, jak Brin dowiedział się o romansie.

Mimo iz Musk zaprzeczył romansowi, cos jednak musiało być na rzeczy- według "The Wall Street Journal" relacje między Muskiem a Brinem były ostatnio napięte, a Brin polecił swoim doradcom finansowym sprzedaż inwestycji w firmach prezesa Tesli. W 2008 r. Brin zainwestował w Teslę 500 tys. dol.

Pierwsza żona Muska, pisarka Justine Musk, powiedziała biografowi Muska, Ashlee Vance, że "chciał się ożenić i mieć dzieci już na samym początku". W 2002 r. para powiła swoje pierwsze dziecko, Nevadę Alexandra Muska, który zmarł w wieku zaledwie 10 tygodni. Po śmierci dziecka para zdecydowała się na zapłodnienie in vitro. W 2004 r. Justine urodziła bliźnięta Vivian i Griffin, a w 2006 r. trojaczki Kai, Saxon i Damian.

Po rozwodzie w 2008 r. Musk ożenił się, rozwiódł, a następnie ponownie ożenił się z aktorką Talulah Riley, z którą nie miał dzieci.

W 2018 r. był związany z Grimes. Grimes i Musk mają dwoje dzieci, w tym najmłodszą córkę, która urodziła się dzięki surogatce w tym samym miesiącu, w którym miał miejsce romans z Nicole Shanahan.

Musk i Amber Heard — którzy spotykali się przez około rok w 2016 r. — dzieci nie mają, ale podobno wspólnie zamrozili embriony.

Do tej plejady gwiazd i gwiazdeczek należy dorzucić jeszcze ( wg Julii Black z serwisu Insider) Shivon Zilis, kierowniczkę ds. operacji i projektów specjalnych w Neuralink, jednej z firm Muska. Wg dostepnych dokumentów sądowych para doczekała się, w ubiegłym roku, bliźniąt. Bliźnięta przyszły na świat kilka tygodni przed tym, jak Musk i Claire Boucher, artystka występująca jako Grimes, doczekali się drugiego dziecka urodzonego przez surogatkę.



Na zakończenie tej "The Neverending Story" warto przywołać przykład ojca Elona Muska Jego ojciec, 76-letni Errol Musk, który również niedawno doczekał się drugiego dziecka ze swoją pasierbicą i powiedział "The Sun", że poproszono go o oddanie swojej spermy, aby mógł spłodzić więcej osób takich jak jego syn.