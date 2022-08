Lanberry nową jurorką "The Voice of Poland". Zastąpi w programie Sylwię Grzeszczak?

Sylwia Grzeszczak nie wróci do "The Voice of Poland". Prawdopodobnie jej miejsce zajmie Lanberry. Program wystartuje już jesienią w TVP

We wrześniu na antenę TVP2 powróci "The Voice of Poland". W programie ponowie zobaczymy Justynę Steczkowską oraz duet z Afromental, czyli Barona i Tomsona. W 13. edycji "The Voice of Poland" zobaczymy 35-letnią Małgorzatę Uścisłowską, czyli Lanberry. Zastąpi Sylwię Grzeszczak, która uznała, że skupi się na nagrywaniu nowej muzyki i koncertach, co jest na tyle czasochłonne, że nie może łączyć z tego z pracą w TVP.

Początkowo plotkowano, że do programu wróci Edyta Górniak, która ostatni raz funkcję trenerki w "The Voice of Poland" pełniła w 11. sezonie programu. Jednak potem wokalistka zdecydowała się opuścić talent show.

W 2013 roku mogliśmy oglądać Lanberry w "The Voice of Poland", ale wtedy była uczestniczką show. W fotelach trenerskich zasiadali wówczas: Tomson i Baron, Maria Sadowska, Edyta Górniak oraz Marek Piekarczyk. Nikt nie odwrócił się jednak i nie zaprosił jej do swojej drużyny.

Co ciekawe, w 13. edycji muzycznego show czwartym trenerem ma być Marek Piekarczyk.

Lanberry to 35-letnia wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Ma na koncie utwory: "Plan awaryjny", "Ostatni most" i "Piątek", które zdobyły popularność w serwisie YouTube. Niewielu wie, ale to ona jest współautorką m.in. "Anyone I Want To Be" Roksany Węgiel, czy "Superhero" Viki Gabor. Te dwie piosenki, które współtworzyła, zwyciężyły na Eurowizji Junior.