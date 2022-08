Oszukana seniorka z powiatu olsztyńskiego straciła ponad 100 000 zł

W czwartek (4 sierpnia) do mieszkanki powiatu olsztyńskiego zadzwoniła zapłakana kobieta, która twierdziła, że z jej winy doszło do okropnego wypadku. Według jej opowieści przechodząc na czerwonym świetle doszło do zdarzenia drogowego, gdzie auto uderzyło w słup,a kierowcą była ciężarna kobieta, która trafiła do szpitala. Gdy 69-latka zaczęła dopytywać o co chodzi, usłyszała przez słuchawkę słowo „mamo”.

Mieszkanka powiatu olsztyńskiego uznała, że głos wydaje jej się bardzo podobny do głosu jej córki. Rozmówczyni przekazała jej, że jest ustalona kaucja w wysokości 125 000 zł, natomiast jeśli poszkodowana kobieta umrze to "córce" grozi 5 lat więzienia.

Podczas rozmowy kobieta podająca się za córkę odkładała telefon udając, ze rozmawia z prokuratorem. Miała dowiadywać się w jakim stanie jest ciężarna. Rozmówczyni w końcu poinformowała seniorkę, że kobieta w szpitala zmarła.

W tej sytuacji 69-latka powiedziała jakie posiada kosztowności w domu oraz ile zdoła przekazać. W trakcie rozmowy słuchawka telefonu miała być przekazywana policjantce, która rozpytała mieszkankę powiatu olsztyńskiego o jej dane wrażliwe. Rzekoma policjantka miała pomagać „córce”.

Oszustka poinformowała, że do mieszkania "matki" przyjdzie adwokat przekazując hasło „Anna Maria”, a następnie odbierze rzekomą kaucję. Do drzwi zapukał nieznany jej mężczyzna, któremu kobieta przekazała swoje kosztowności o łącznej wartości ok 100 000 zł.

Gdy do mieszkania wrócił mąż 69-latki, opowiedziała mu całą sytuację po czym skontaktowała się z prawdziwą córką. Zorientowała się wtedy, że padła ofiarą oszustwa.

Uświadamiajmy naszych najbliższych o tym, co dzieje się wokół nas, aby nie paść ofiarą podobnego schematu. Szczególnie w okresie wakacyjnym, przed wyjazdem na urlop porozmawiajmy z naszymi bliskimi seniorami i ostrzeżmy ich przed grożącym im niebezpieczeństwem.