AKTUALIZACJA: Znamy kulisy udaremnionej próby samobójczej na ul. Niepodległości w Olsztynie

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Młody mężczyzna chciał skoczyć z wiaduktu na ul. Niepodległości w Olsztynie. Na szczęście policjanci przyjechali w porę Jak to jest znajdować się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie? Tak właśnie możemy powiedzieć o naszych policjantach z adaptacji zawodowej z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, którzy w trakcie służby zauważyli 35-latka chcącego skoczyć z mostu do rzeki

W środę (03.08.2022) w trakcie służby w ramach adaptacji zawodowej w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie, pełniąc służbę w patrolu pieszym, policjanci zauważyli na ul. Niepodległości dziwnie zachowującego się mężczyznę. Stał on za barierką zabezpieczającą most, bez butów i spodni, które leżały tuż obok.

Policjanci natychmiast zareagowali przeprowadzając go w bezpieczne miejsce oraz udzielili pierwszej pomocy medycznej. Okazało się, że 35-latek chciał skoczyć z mostu, jak tłumaczył z powodu „zawodu miłosnego”. Na miejscu pojawił się również zastęp OSP Olsztyn-Gutkowo, który przejeżdżając widział całe zdarzenie i natychmiast przystąpił do udzielenia wsparcia dla patrolu Policji oraz udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy mężczyźnie. Na miejsce przyjechała również załoga karetki pogotowia. Okazało się, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu i po konsultacji z lekarzem został przewieziony do ambulatorium

Pamiętaj! Nigdy nie jesteś sam! Całą dobę dzwoń do Olsztyńskiego telefonu zaufania "Anonimowy przyjaciel" 89 19288 lub 89 527 00 00. Przez całą dobę czeka na Ciebie dyżurny – życzliwy, ciepły, serdeczny, dyskretny – po prostu anonimowy przyjaciel. Jeśli będziesz chciał, Anonimowy Przyjaciel podpowie, gdzie szukać pomocy, zna dobrych fachowców w różnych dziedzinach, skieruje w dobre ręce.