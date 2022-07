Boris Johnson zostanie nowym szefem NATO, czy też może premierem Ukrainy?

Gazeta pisze, że kandydatura Borisa Johnsona od dawna była rozważana do funkcji sekretarza generalnego NATO. Głównie dlatego, że USA nie ufają politykom z Unii Europejskiej, którzy stale sugerują utworzenie nowej europejskiej armii.

Ponadto, pisze The Telegraph, Johnson zyskał międzynarodowe uznanie za pomoc w budowaniu międzynarodowej koalicji przeciwko Rosji. Jest też bardzo popularny na Ukrainie.

– Starsi Torysi [partia polityczna] popierają kandydaturę Borisa Johnsona na stanowisko sekretarza generalnego NATO, gdyby to wzniosłe stanowisko zwolniło się. Johnson jest kolejnym brytyjskim politykiem, któremu zaproponowano to stanowisko po ministrowi obrony Benie Wallace’ie i byłych premierach Theresie May i Davidzie Cameronie – piszą brytyjscy dziennikarze.

Obecny sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg ustąpi ze stanowiska we wrześniu 2023 roku.

Międzynarodowe uznanie Johnsona

Jak dodaje gazeta, Wielka Brytania cieszy się również zaufaniem państw bałtyckich, a Johnson zdobył międzynarodowe uznanie za pomoc w budowaniu międzynarodowej koalicji przeciwko Putinowi. Popierający ewentualną kandydaturę Johnsona torysi wskazują również na jego poparcie dla członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO.

O objęcie przez Johnsona stanowiska szefa Sojuszu apeluje też ukraiński deputowany Ołeksij Honczarenko.

Szef NATO, czy może premier Ukrainy?

Jak informuje Biełsat.pl na Ukrainie pojawiły się, oprócz głosów poparcia Johnsona na szefa NATO, również inne propozycje

Ołeksij Arestowycz, doradca szefa administracji prezydenta Ukrainy, uważa , że stanowisko sekretarza generalnego NATO byłoby dla Johnsona zbyt mało atrakcyjne. Jego zdaniem stanowisko sekretarza mógłby objąć urzędnik szczebla ministerstwa spraw zagranicznych, a nie były premier kraju, który udzielił bezprecedensowej pomocy Ukrainie w jej konflikcie z Rosją.

Na ukraińskiej platformie do składania petycji do prezydenta opublikowano wczoraj apel do Wołodymyra Zełenskiego, w którym autor proponuje nadanie Borisowi Johnsonowi obywatelstwa ukraińskiego i mianowanie go premierem Ukrainy.

– Pozytywne strony decyzji: światowe poparcie dla Borisa Johnsona, jednoznaczne stanowisko wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę, znajomość aspektów politycznych, finansowych i prawnych. Wady: niemożność takiej nominacji w oparciu o obecną konstytucję i prawo Ukrainy – czytamy w petycji.

Jeśli petycja zdobędzie 25 tys. podpisów, prezydent będzie zobowiązany do jej rozpatrzenia. W chwili publikacji materiału petycję podpisało prawie 5 tys. osób. Zbieranie podpisów będzie trwało jeszcze przez trzy miesiące.

Boris Johnson to polityk uwielbiany przez Ukraińców za swoją charyzmę i stosunek do Ukrainy. Od czasu rosyjskiej agresji dwukrotnie odwiedził Kijów, a na arenie międzynarodowej Londyn jest jednym z czołowych krajów wspierających Ukrainę w wojnie z Rosją.