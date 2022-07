Kiedy będzie gotowy dworzec tymczasowy?

Najpierw miał być gotowy w maju, później w czerwcu, a ostatnio była mowa, że w drugiej połowie lipca. Miesiąc praktycznie się kończy, a dworzec tymczasowy wciąż jest w budowie. Kiedy zakończą się prace i dworzec zostanie otwarty?

— Budowa dworca tymczasowego Olsztyn Główny jest już praktycznie ukończona. Obecnie skupiamy się na ustaleniach związanych przeniesieniem kas biletowych oraz Straży Ochrony Kolei z obecnego budynku dworca do dworca tymczasowego — poinformował Bartłomiej Sarna z Biura Komercjalizacji, Komunikacji i Promocji PKP S.A.

Jak dodał, decyzje w tej sprawie powinny zapaść w tym tygodniu, wtedy też PKP S.A. ma podać termin otwarcia dworca tymczasowego dla podróżnych.

Oby było to jak najszybciej, bo przecież zgodnie z planami budynek nowego dworca ma być gotowy w czerwcu przyszłego roku. A nawet nie zaczęły się prace rozbiórkowe, stary dworzec wciąż jest czynny.

Dworzec tymczasowy powstał z modułów kontenerowych. Ma dwie kondygnacje. Na parterze będzie przestrzeń obsługi podróżnych: kasy biletowe, poczekalnia i toalety. Na piętrze znajdą się pomieszczenia dla osób ze spółek kolejowych oraz Straży Ochrony Kolei.

Z kopyta ruszyła za to modernizacja stacji Olsztyn Główny i — co warto podkreślić — prace prowadzone są „pod ruchem”, bo cały czas kursują pociągi. Zamontowano pierwsze nowe rozjazdy i tory na odcinku pomiędzy Olsztynem Głównym a Olsztynem Zachodnim. Umożliwiło to powrót na początku lipca pociągów regionalnych na odcinek między Olsztynem Głównym a Olsztynem Likusy i bezpośrednich połączeń do Gutkowa oraz Elbląga.

Trwają prace na peronach, a zaczęły się od budowy nowego peronu nr 4. Wkrótce zaczną się też prace na połowie peronu nr 3. Rozpoczną się od demontażu starej części obiektu i zabezpieczenia zabytkowej wiaty, która ma być odrestaurowana. Druga połowa peronu będzie dostępna dla podróżnych.

Trwa też budowa nowego przejścia podziemnego, które połączy Zatorze ze stacją. Są wybudowane już trzy segmenty konstrukcji i rozpoczęły się przygotowania do realizacji czwartego segmentu i samego dojścia do tunelu od ul. Marii Zientary-Malewskiej.

Modernizacja stacji Olsztyn Główny, która ma się zakończyć w maju 2024 roku, jak również budowa nowego dworca pochłoną ok. 550 mln złotych.

