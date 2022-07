Japonia: Liczba zakażeń koronawirusem po raz pierwszy przekroczyła 200 tys.

W piątek liczba wykrytych przypadków koronawirusa w całym kraju przekroczyła 190 tys., a w Tokio - prawie 35 tys.

Premier Japonii Fumio Kishida oznajmił jednak, że rząd "nie rozważa wprowadzenia nowych restrykcji" pandemicznych.

Pod koniec czerwca władze Tokio podniosły stan alarmowy związany z zakażeniami koronawirusem do najwyższego poziomu.

Przed pandemią do Japonii bez wizy mogli polecieć obywatele kilkudziesięciu krajów. Jednak na razie według Ministerstwa Spraw Zagranicznych „każdy potrzebuje wizy”. Japoński rząd podzielił kraje świata na kolory niebieski, żółty i czerwony – w zależności od tego, jak radzą sobie z wirusem. Podróżni z „niebieskich krajów” są zwolnieni z kwarantanny i wykonania testów po przylocie bez względu na status zaszczepienia. Są to obywatele między innymi USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Irlandii i Polski.

Obowiązuje również dzienny limit liczby turystów wpuszczanych do kraju – około 20 000. Dodatkowo wszyscy odwiedzający są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia na pokrycie kosztów leczenia, jeśli zachorują na COVID-19. Przyjezdni muszą także okazać negatywny wynik testu oraz pobrać specjalną aplikację mobilną do aktualizowania wyników testów.