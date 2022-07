Radny: Władze Olsztyna latami były odwrócone plecami do Łyny

Olsztynianie i olsztynianki od lata z zachwytem patrzą na jeziora, jednak zapominają o Łynie, skarbie, który mamy, a którego nie widzimy. A mało która rzeka w Polsce ma tyle do zaoferowania, co nasza urocza Łyna.

Od lat większość olsztyńskich samorządowców nie dostrzegała walorów turystycznych Łyny, a dla dużej części mieszkańców była to „ta rzeka koło starówki”. Czas zmienić to myślenie, bo skoro Olsztyn jest miastem turystycznym, to trzeba turystom zaoferować coś więcej niż tylko zamek i jezioro Krzywe.

Tym czymś powinna być Łyna, która może być doskonałym uzupełnieniem wypoczynku na plaży.

Jednym z samorządowców, który tchnął trochę turystyczno-wypoczynkowego życia w Łynę, jest radny Paweł Klonowski, jeden z inicjatorów powstania ścieżki rowerowej „Łynostrada”. Mała niegdyś droga rowerowa, która przecinała Olsztyn od południa do północy, obecnie jest już ponad 100-kilometrowym traktem zaczynającym się w okolicach Nidzicy, a kończącym się w Lidzbarku Warmińskim.

Zapytaliśmy go, jak dalej zagospodarowywać Łynę.

— Olsztyn to miasto jezior, czy też może rzeki?

— Uważam, że jedno i drugie. Ukiel nie wyklucza Łyny, a Łyna Ukiela. Od lat władze Olsztyna były zwrócone plecami do Łyny. Uważam to za ogromny błąd, bo to fantastyczna rzeka, która ma turystom wiele do zaoferowania.

— Można się pokusić o stwierdzenie, że rowerowa Łynostrada pozwoliła odkryć

— Łynę na nowo. Teraz czas na kajaki?

— Gdy staraliśmy się o rozwój Łynostrady w Urzędzie Marszałkowskim, to już wtedy przedstawialiśmy go jako projekt kajakowo-rowerowy. Uważam, że jedno uzupełnia drugie, a z takiego rozwoju Łyny wszyscy możemy czerpać korzyści. Staramy się ustawiać stojaki rowerowe w miejscach, gdzie odpoczywają kajakarze, chcemy, aby te dwie grupy ze sobą spędzały czas. Moim marzeniem jest przejazd Łynostradą i machanie do osób spływających na kajakach. Zresztą działa to też na poziomie marketingowym. Jeśli ktoś będzie płynąć kajakiem i zobaczy rowerzystów, to może zechce się przesiąść na rower. Działa to też oczywiście w drugą stronę.

— Czy Łyna ma szanse stać się drugą Krutynią?

— Osobiście Krutynią spływałem raz, natomiast Łyną kilka, więc mogę być tu trochę nieobiektywny (śmiech). Bardzo trudno jest mi porównać te dwie rzeki. Krutynia przepływa przez przepiękne mazurskie jeziora i dzikie lasy. Łyna ma wspaniały odcinek miejski, gdzie można podziwiać Olsztyn z zupełnie innej perspektywy. Proszę mi uwierzyć, że zamek z perspektywy rzeki jest po prostu ogromny. Zawsze możemy zrobić sobie postój i odpocząć w dowolnym momencie. Jest też duża szansa, że trafimy na miejsce, gdzie możemy coś zjeść, więc nie porównywałbym Łyny do Krutyni, bo są to dwie zupełnie różne rzeki.

— Więc może dobrze byłoby wykorzystać te walory miejskie Łyny i postawić na trasie spływu znaki o pobliskich zabytkach?

— Wydaje się to ciekawy pomysł, szczególnie że rowerzyści mogliby wtedy zbaczać z tras i zwiedzać nasze zabytki. Nie lubię jednak niczego robić na ślepo i musiałbym zobaczyć, jak to wygląda w innych miejscach. Z pewnością jest do pomysł warty uwagi.

— Łyna to nie tylko Olsztyn, ale w zasadzie całe województwo przecięte od południa do północy. Być może warto spojrzeć też na podolsztyńskie tereny?

— Dokładnie to robimy. Łynostrada dawno przestała być miejską ścieżką rowerową, tylko prawdziwym traktem, zaczynającym się przed Nidzicą, a kończącym na Lidzbarku Warmińskim. Naszym planem było połączenie jej z Green Velo, jednak ostatnio dostajemy coraz więcej głosów na temat pociągnięcia Łynostrady jeszcze dalej, być może do samych Bartoszyc. To jest jednak odległa przyszłość.