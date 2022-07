Nagroda Roku w kategorii „Obiekt w przestrzeni dziedzictwa" dla olsztyńskiego Hospicjum

To miejsce nie tylko ratuje życie najbardziej bezbronnym, bo małym dzieciom, ale jest również perełką architektoniczną miasta. SARP wyróżnił budynki przy ulicy Kromera 5 i 7 w Olsztynie Nagrodą Roku w kategorii „Obiekt w przestrzeni dziedzictwa".

Budowę hospicjum opisywaliśmy wielokrotnie. Zaczęło się od informacji o zakupie od miasta z 99-procentową bonifikatą przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej zdewastowanego i opuszczonego budynku przy ulicy Kromera. Potem ruszyły prace. Pochodzący z końca XIX wieku budynek został wyremontowany i dostosowany do potrzeb pacjentów.

Rozbudowa zabytkowego budynku dawnych koszar przy Kromera zakończyła się w 2021 roku i objęła teren między korpusem głównym a okalającymi wewnętrzny dziedziniec oficynami. Zlokalizowano w niej główny hol i kaplicę. W pozostałej części powstało prawdziwe centrum pomocy dla tych najbardziej potrzebujących i serca, i pomocy.

Oficjalne otwarcie obiektu nastąpiło w ubiegłym roku. Wstęgę przecięła sama Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, która wcześniej była zaangażowana w zbiórki na rzecz powstania Hospicjum. Teraz budynki obiektu, w którym mieści się hospicjum zostały uznane za najlepszy „Obiekt w przestrzeni dziedzictwa”. Nagrodę przyznało SARP. Zostało nią wyróżnione Biuro Architektoniczne Gadomscy. Jak jury uzasadniło nagrodę?

— Nagrodę przyznano za doskonałe operowanie detalem i użycie materiałów elewacji tworzących ciągłość między częścią historyczną a współczesną przy zachowaniu ich odmienności. Rytm elewacji budynku koszarowego zyskał szlachetną kontynuację w nowoczesnej w wyrazie okładzinie ceramicznej, tworząc charakterystyczny rysunek i grę światła i cienia. Niewielka część rozbudowy — kaplica Hospicjum — wpisuje się w nowoczesne trendy ascetycznej architektury sakralnej, a skromne, stanowiące dopełnienie całości wnętrze sprzyja wyciszeniu i modlitwie — czytamy w uzasadnieniu jurorów.

Uwagę jury przyciągnęły detale. One też zostały docenione w wyjątkowy sposób. Dotyczy to przede wszystkim dbałości o historyczne elementy wyposażenia. Zachowanie sztukaterii sufitowych czy oryginalne piece kaflowe, które nie tylko przetrwały remont, ale zostały architektonicznie doskonale wkomponowane w pełniące nowoczesne funkcje wnętrza.

Hospicjum przy ulicy Kromera mieści się w urokliwym miejscu ze względu na walory przyrodnicze. A właśnie dbałość o kompozycję w środowisku zewnętrznym budynku jest także ważnym elementem przestrzeni dziedzictwa. Nie tylko został zachowany historyczny bruk i starodrzew wokół budynku, ale też elewacja budynku podkreśla walory jego otoczenia.

O tym, jaki wysiłek został włożony w osiągnięcie tego efektu, najlepiej świadczy fakt, że ceramiczne kształtki wraz z otworami montażowymi na elewację budynku były specjalnie wypalane dla tego projektu. Dzięki temu pracochłonnemu zabiegowi elewacja obiektu wykonana właśnie z kształtek ceramicznych w naturalny sposób nawiązuje do historycznego wyglądu budynku i daje tak zachwycający efekt.

I choć zachwyt budzi sam wygląd Hospicjum, to najważniejsze dzieje się wewnątrz budynku. Hospicjum może przyjąć 11 dzieci, które są trwale i nieuleczalnie chore, również terminalnie. Budowa placówki kosztowała około 10 milionów złotych. Ponad 3 miliony to unijna dotacja. Reszta to darowizny.



Stanisław Kryściński