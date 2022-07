Nowy trend TikToka i gwiazda muzyki disco polo w Olsztynie. Teledysk do wakacyjnego hitu został nagrany na Plaży Miejskiej

Pół miliona wyświetleń w jeden dzień, czołowy trend na TikToku, olsztyńskie celebrytki i Plaża Miejska w teledysku. To brzmi jak doskonały przepis na wakacyjny hit. Piosenka może być doskonałą promocją Olsztyna i jego walorów turystycznych. Teledysk obecnie jest na pierwszym miejscu na liście YouTube w kategorii "Muzyka".

Kamil Kossakowski — piosenkarz z grupy „DiscoBoys” kilka dni temu zamieścił fragment swojej nowej piosenki na TikToku. Kawałek „Wakacje” podbija internet.

Wiecie, że teledysk powstał w Olsztynie?

Grupa DiscoBoys wypuściła swój najnowszy singiel „Wakacje”. W dobę po publikacji teledysk zdobył ponad 500 tys. wyświetleń. Komentujący okrzyknęli go „hitem lata jakiego jeszcze nie było”.

Teledysk do „Wakacji” powstał w Olsztynie we współpracy z Pawłem Pilipienko- znanym olsztyńskim filmowcem. Pilipenko odpowiada za ponad 300 klipów, w tym takich muzyków jak Mandaryna, Sławomir, Echo czy After Party.



W teledysku wystąpiły dwie znane olsztyńskie tiktokerki — Patrycja i Ola Chorążewicz. Bliźniaczki mają prawie 130 tys. obserwatorów na TikToku i 3,7 mln polubień.