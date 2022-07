"Paragon grozy" z Mikołajek. Porcja ketchupu kosztowała połowę ceny frytek

Sezon urlopowy w pełni. A może można tak powiedzieć, że ruszył sezon na "paragony grozy"?

Inflacja rośnie. W czerwcu wyniosła 15,6 proc., czyli najwięcej od ponad 25 lat. Drożeje więc wszystko — nie tylko dania główne i napoje, ale także dodatki. Paragon z Mazur jest tego doskonałym przykładem.

Pani Oliwia pokazała paragon z Mikołajek. Jak widzimy na rachunku, internautka zamówiła frytki z ketchupem w jednym z tamtejszych lokali. Autorka postu za porcję frytek zapłaciła 10 złotych, a za ketchup... 5 złotych. Cena sosu delikatnie panią Oliwię zaskoczyła. Za piwa internautka zapłaciła od 14 do 20 złotych.

[tweet]https://twitter.com/oliwkaoleander/status/1545798713708265473?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1545798713708265473%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpulsembed.eu%2Fp2em%2FoTa7l9eYu%2F[/tweet]

— Paragon grozy z keczupem za 5 ziko — napisała pani Oliwia. W komentarzu dodała, że frytek było mało. "Bardziej mnie rozbawił keczup za 5 ziko, nie robię afery po prostu to dla mnie turbo śmieszne" — dodała odpowiadając internaucie.

Wśród komentujących znalazła się osoba, która podała się za pracownika restauracji.

— Serio macie odgórnie narzucone, żeby doliczać ketchup do frytek? — spytała go autorka wpisu. Wyjaśniła też, że dostała mało frytek, a cena ketchupu ją zdziwiła i "uznała to za śmieszne".

"Paragony grozy" to hashtag, który od jakiegoś czasu regularnie pojawia się w mediach społecznościowych. Polacy odpoczywający w różnych miejscach w kraju i za granicą właśnie pod tym hasłem publikują w sieci zdjęcia rachunków.