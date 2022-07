Sojusz, którego obawiają się amerykanie. Iran wesprze Rosję w wojnie w Ukrainie, dostarczając jej nową broń

Stany Zjednoczone mają informacje, z których wynika, że Iran wesprze Rosję w działaniach wojennych na Ukrainie, dostarczając jej znaczną liczbę dronów, w tym także uzbrojonych - powiedział w poniedziałek doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.

— Pogłębienie sojuszu Rosji z Iranem w celu zabijania Ukraińców to coś, co powinien dostrzec cały świat i traktować jako ogromne zagrożenie

Władze w Teheranie miałyby przekazać Kremlowi nawet kilkaset bezzałogowych statków powietrznych, spośród których część będzie uzbrojona. Rosji zaczyna brakować dronów rozpoznawczych. Już w czerwcu „Ukrajinśka prawda” pisała, że siły rosyjskie tracą je na rzecz wojsk ukraińskich, a z powodu niedoborów zaczęły korzystać z bezzałogowców należących do Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych.

Jak informują media światowe nie jest to odosobniony przypadek współpracy wojskowej pomiędzy Rosją a Iranem

Granatniki, pociski przeciwpancerne, a nawet systemy wyrzutni rakietowych konstrukcji brazylijskiej, znajdujące się dotąd na wyposażeniu proirańskich szyickich milicji Haszid Szaabi w Iraku, mają być sprowadzane z Iranu do Rosji drogą morską. Według źródeł „Guardiana” trzy statki towarowe z bronią i sprzętem wojskowym przybyły w ostatnich tygodniach do rosyjskiego Astrachania z irańskiego portu Bandar Anzali nad Morzem Kaspijskim.

"Iranowi bardzo zależy, by Rosja nie przegrała wojny"

W rozmowie z "Guardianem" Mohanad Hage Ali, ekspert think tanku Carnegie Middle East Center z siedzibą libańskim Bejrucie zwrócił uwagę że inne kraje, np. Chiny, odnoszą się wyjątkowo ostrożnie do militarnego wspierania Moskwy "ze względu na zachodnie sankcje". "Iranowi bardzo zależy jednak na tym, żeby Rosja nie przegrała wojny z Ukrainą" - powiedział ekspert.

W ocenie analityka rezultat starcia Rosji z Ukrainą ma kluczowe znaczenie dla Teheranu. "Chodzi tutaj zwłaszcza o sytuację w Syrii, ponieważ wspierany przez Iran rząd w Damaszku jest zależny od rosyjskiej pomocy wojskowej. Ponadto Rosja koordynuje działania na Bliskim Wschodzie, starając się nie dopuścić do bezpośredniego konfliktu Iranu z Izraelem" - dodał Hage Ali.

Niebagatelne znaczenie ma również fakt, iż Iran sprzedając broń Rosji łata swój nadwyrężony wojną rosyjsko-ukraińską budżet. Iran dotychczas ze względu na sankcje zachodnie sprzedawał ropę głównie do Chin. Teraz ze względu na większą podaż ropy rosyjskiej na tym rynku, musi udzielać chińskim klientom jeszcze wyższych zniżek na ropę, aby nie zostać w pełni wypchniętym z rynku chińskiego, który jest jednym z niewielu dostępnych dla irańskiej ropy przez sankcje międzynarodowe.