Premier: grzechem pierworodnym III RP było to, co działo się wokół PGR-ów

Grzechem pierworodnym III RP było to, co działo się wokół PGR-ów. Gwałtowna transformacja doprowadziła na tych terenach do gigantycznego bezrobocia i chaosu - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu wraz z szefem KPRM Michałem Dworczykiem oraz wiceszefem MSWiA Pawłem Szefernakerem wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej ogłoszenia wyników Programu Inwestycji Strategicznych dla terenów popegeerowskich.

Premier Morawiecki podczas wystąpienia ocenił, że z całą pewnością grzechem pierworodnym III RP było to, co się działo wokół PGR-ów. "Wykluczenie miejscowości popegeerowskich było widoczne gołym okiem. Ten grzech zaniedbania był jednym z największych u zarania wolnej Polski" - mówił.

Powinien być też - dodał - najważniejszym wyrzutem sumienia Leszka Balcerowicza i Donalda Tuska. "Ale nie wiem, czy tak jest, nie wiem czy coś do nich dotarło. Czy dotarło do nich to, że taka gwałtowna transformacja, zmiana, która była udziałem gmin pegeerowskich, później popegeerowskich, doprowadziła do gigantycznego bezrobocia i zapomnienia tych terenów, do biedy i do chaosu w tych gminach i powiatach" - podkreślił Morawiecki.

"Bieda, chaos, bezrobocie, to jest recepta Tuska i Balcerowicza, a najlepszym dowodem na to jest to, że przez ponad 25 lat wolnej Rzeczypospolitej nic lub prawie nic nie działo się na tych terenach" - kontynuował szef rządu.

"Dziś z dumą mogę powiedzieć, że my chcemy, żeby tamta bieda, tamto bezrobocie już nie wróciły na tereny popegeerowskie w takiej skali z jaką mieliśmy do czynienia przez dziesiątki lat. I dlatego dziś z dumą mogę powiedzieć, że rozstrzygamy kolejny wielki program dla gmin popegeerowskich" - oświadczył premier. (PAP)