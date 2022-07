Elon Musk wypowiada umowę zakupu Twittera.

W opublikowanym liście prawnicy Muska zapewniają, że Twitter nie dotrzymał zobowiązań zawartych w umowie, nie podając wszystkich wymaganych informacji na temat liczby nieautentycznych kont i spamu.

Twitter w ostatnich tygodniach wielokrotnie powtarzał, że liczba fałszywych kont na jego platformie wynosi mniej niż 5 proc. Multimiliarder i jego zespół uważają, że sieć kłamie, a to wpływa na rentowność jego biznesu, a tym samym na wartość firmy.

Przedstawiciele serwisu mówili, że tylko 5% kont to boty, fejki i inne konta tego typu. Potem pojawiły się doniesienia, że tak naprawdę takich kont jest 20%.

Nic więc dziwnego, że Musk chciał dowodów ze strony Twittera na te 5%. Niestety, ilekroć chciał dowodów, to Twitter albo go ignorował, albo odmawiał. Musk był gotów zapłacić 44 miliardy dolarów, ale za pełnowartościowy produkt. W innym wypadku cena miała być niższa. Twitter nie chciał ani dać dowodów, ani zgodzić się na obniżkę ceny.

Musk w końcu stracił cierpliwość i złożył do sądu wniosek o unieważnienie transakcji. Dość szczegółowo wymienił on tam swoje powody. Gdyby Musk wycofał się bez zgody sądu, to musiałby i tak zapłacić 1 miliard dolarów. Twitter nie chce się na to zgodzić i zapowiedział, że będzie przed sądem dążył do zmuszenia Muska do kupienia serwisu po ustalonej wcześniej cenie.

Stanowisko zarządu Twittera przedstawił prezes Twittera Bret Taylor we wpisie na tejże platformie społecznościowej.

Zarząd Twittera jest zaangażowany w zamknięcie transakcji po cenie i na warunkach uzgodnionych z panem Muskiem i planuje podjąć działania prawne w celu wyegzekwowania umowy o połączeniu. Jesteśmy przekonani, że odniesiemy zwycięstwo sądzie - napisał Bret Taylor.

Musk 25 kwietnia zawarł ostateczną umowę z zarządem grupy na zakup sieci społecznościowej po cenie 54,20 dol. za akcję, czyli łącznie 44 mld dol. Od tego czasu Twitter stracił ponad jedną czwartą swojej wartości, natomiast akcje Tesli również spadły w tym czasie o prawie 25 proc.

Musk jest najbogatszym człowiekiem na świecie, którego majątek szacuje się na około 220 mld dol. Stoi na czele czterech przedsiębiorstw: producenta samochodów elektrycznych Tesla, producenta statków kosmicznych SpaceX, The Boring Company zajmującej się budową tuneli oraz Neuralink zajmującej się implantami łączącymi mózg z maszyną.