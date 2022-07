Ostrzeżenie przed burzami z gradem w północnej Polsce

Jak poinformował IMGW, prognozowane są burze, "którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h". Synoptycy zapowiadają też miejscami grad.



Alert pierwszego stopnia dotyczy wszystkich powiatów województwa pomorskiego, większości kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego. Są to m.in. powiaty: malborski, nowodworski, elbląski, Elbląg, braniewski, ostródzki, iławski, nowomiejski, brodnicki,

Prawdopodobieństwo wystąpienia burz z gradem określono na 80 proc.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 10 do godziny 18 w niedzielę. (PAP)