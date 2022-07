Małe autko elektryczne prosto ze sklepu spożywczego

Jak podaje "Auto Bild" klienci znanej sieci dyskontów spożywczych będą mogli skorzystać z zaskakującej oferty-małe dwumiejscowe autko elektryczne prosto z Chin trafi do sprzedaży w tym roku

Klienci będą mieli dwie opcje zakupu, pierwsza to zakup w ramach abonamentu(czyli coś na kształt długoterminowego wynajmu) lub zakup na własność.

Prawdopodobnie autko rozwijać będzie prędkość do 155 km i osiągnie zasięg ok 200km. Ten miejski pojazd przypominający nieco popularnego Smarta będzie można wynająć za ok 200 euro z określonym limitem przebiegu w ciągu roku. "Auto Bild nie podaje niestety czy autko trafi do sprzedaży również w Polsce, jak również czy będzie sprzedawane w postaci gotowego produktu, czy też może (wzorem znanej szwedzkiej sieci) trzeba będzie je złożyć samemu.