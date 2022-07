PiS popiera stanowisko konserwatora zabytków w sprawie "szubienic"

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Olsztyna wyraził swoje stanowisko w sprawie tzw. szubienic. Klub popiera działania Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, których celem jest usunięcie z Olsztyna pomnika i przeniesienie go do Muzeum PRL-u.

O swojej decyzji przedstawiciele Klubu PiS, Radosław Nojman i Leszek Araszkiewicz, poinformowali podczas sobotniej (9 lipca) konferencji. Według Nojmana, przewodniczącego Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta, to upór prezydenta Olsztyna, Piotra Grzymowicza sprawił, że tzw. szubienice nie zniknęły jeszcze z centrum naszego miasta.

- Mówiliśmy, że ten monument, symbol zbrodniczego komunizmu, powinien zniknąć. Niestety mijają kolejne tygodnie agresji Rosji na Ukrainę a pomnik wciąż stoi. I to w coraz gorszym stanie. Prezydent powołał się na wyniki ankiet przeprowadzonych przez ratusz według których większość społeczeństwa chce, by pomnik tu został, lecz jest to błędna interpretacja. Większość społeczności lokalnej i samorządu nie godzi się na dalsze istnienie tego monumentu w centrum miasta - mówi Radosław Nojman. - W związku z tą opieszałością działania prezydenta, Wojewódzki Konserwator Zabytków wystąpił o możliwość zajęcia tego reliktu komuny i w ramach swoich kompetencji - przeniesienia go do odpowiedniej placówki.

Olsztyński Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej miałby trafić na przestronny plac w Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej. Wokół są inne pomniki i monumenty z tamtego okresu.

W tym tygodniu Monika Nizioł, prezes fundacji prowadzącej Muzeum PRL-u, poinformowała nas, że chętnie przyjmie pomnik z Olsztyna. Jako nowe miejsce dla Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej, który pierwotnie był nazwany Pomnikiem Wdzięczności Armii Radzickiej, wskazała plac, który pełni funkcję parku pomników. Już jest tu przygotowane miejsce dla olsztyńskich „szubienic”.

— Trzeba sporo załatwić, zanim wszystko zostanie pomyślnie sfinalizowane. Konserwator zabytków z Olsztyna obejrzał plac i zrobił dokumentację. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie pomnika — mówi w rozmowie z „Gazetą Olsztyńską” Monika Nizioł. — Zadbamy o dzieło Xawerego Dunikowskiego — zapewnia prezes Fundacji Minionej Epoki, która prowadzi muzeum.

W muzeum jest specjalny park pomników. Do tej pory największymi z nich były Pomnik Poległym w Służbie i Obronie Polski Ludowej i 4-tonowy Pomnik Przyjaźni Polsko-Radzieckiej ze Strzelec Opolskich. Teraz to pomnik z Olsztyna będzie największym eksponatem, do którego wielkością i wagą nie może umywać się żaden z tych obecnych już w Muzeum PRL-u.

Z naszych informacji wynika, że przeniesienie pomnika może kosztować do pół miliona złotych. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że urząd konserwatora wystąpił o fundusze na ten cel do rządu. Ich przyznanie ma być sygnałem do przejęcia pomnika od miasta, które nadal nim zarządza.

Przypomnijmy. Starania o likwidację i przeniesienie „szubienic” z centrum Olsztyna trwają od początku lat 90. Konflikt wokół monumentu upamiętniającego Armię Czerwoną nabrał nowego wymiaru po agresji Rosji na Ukrainę. Od tego czasu środowiska patriotyczne na różne sposoby wspierają działania konserwatora, który 9 czerwca wszczął postępowanie administracyjne, żeby przejąć obiekt od miasta i przekazać go do muzeum.