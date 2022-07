Wedel - odpowiedzialnie w pierwszym raporcie „Z przyjemnością dla przyszłości”

Wystarczy wypełnić krótki quiz na stronie: www.wirtualnedrzewa.pl/wedel , aby jesienią wirtualne drzewo otrzymało odpowiednik w prawdziwym lesie.

10 słodkich rzeczy, których jeszcze nie wiecie o Wedlu

1. 100 proc. zielonej energii

Zarówno biuro, jak i fabryka Wedla, które mieszczą się na warszawskim Kamionku, zasilane są energią pochodzącą w 100 proc. z odnawialnych źródeł. Dzięki przejściu na OZE w 2021 r. zredukowano emisję dwutlenku węgla do atmosfery o niemal 12 tys. ton.



2. Pasieka i budki lęgowe dla ptaków

Z uwagi na lokalizację swojej siedziby w sąsiedztwie zabytkowego Parku Skaryszewskiego Wedel angażuje się w działania na rzecz ochrony bioróżnorodności. Na dachu fabryki od kilku lat działa pasieka, w której mieszka niemal pół miliona pszczół, a na elewacji zamontowane są budki lęgowe dla jerzyków i pustułek.

3. 20 ton słodyczy i 324 tys. zł na cele dobroczynne

Wedel wspiera inicjatywy prospołeczne, współpracując z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi. W 2021 r. na cele charytatywne przekazał ponad 20 ton słodyczy i 324 tys. zł. Darowizny rzeczowe i finansowe pomagają dzieciom, osobom z niepełnosprawnościami oraz seniorom.

4. Szkoła w Ghanie

Do produkcji swoich słodyczy Wedel wykorzystuje kakao z Ghany, które charakteryzuje się wysoką jakością i wyjątkowym smakiem. Dlatego firma, mimo dzielących kilometrów, angażuje się także w działania skierowane do mieszkańców tego kraju. W ubiegłym roku, we współpracy z Omenaa Foundation, otwarto szkołę w Temie. Uczęszcza tam ok. 40 dzieci, do których dyspozycji jest 6 klas lekcyjnych, sala komputerowa i biblioteka.

5. Równo i różnorodnie w pracy

Wedel tworzy przyjazne środowisko pracy, w którym każdy głos, choć inny, jest tak samo ważny. W firmie pracują 4 pokolenia, a kobiety i mężczyźni niemal w takich samych proporcjach zajmują stanowiska kierownicze. W organizacji działa program „CzekoSprawni”, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością oraz edukacja w tym obszarze. O słuszności podejścia do pracowników świadczą nie tylko przyznane tytuły, jak np. Top Employer 2022 czy nagroda Lidl Fair Pay za sprawiedliwe i równe wynagradzanie, ale przede wszystkim - średni staż pracy, który wynosi 11 lat.

6. Jakość przede wszystkim

Wedel dba o jakość na każdym etapie produkcji - od wykorzystywanych surowców do powstających z nich słodkości. Jest ona nadzorowana i doskonalona, m.in. w laboratorium mikrobiologicznym, analitycznym i sensorycznym. Firma do dziś opiera się na technologii tworzenia masy czekoladowej bez zamienników tłuszczu kakaowego, co gwarantuje wyjątkowy smak.

7. Te same wartości od 170 lat



Troska o jakość, dobrostan pracowników i lokalną społeczność przyświecają Wedlowi od pokoleń za sprawą samych założycieli słodkiego przedsiębiorstwa: Karola, Emila i Jana.

8. Fabryka zero waste

Zakład Wedla podlega pod pełną segregację odpadów na 5 frakcji. Firma wykorzystuje ponownie część opakowań zbiorczych po surowcach lub zwraca je do dostawców. Co ciekawe, w produkcji stosuje się też tzw. wtórne odpady użyteczne - skrawki wafli, powstające przy wycinaniu kultowych Torcików Wedlowskich, trafiają do batona Bajeczny.



9. 22 projekty wolontariuszy w całej Polsce

Od 15 lat w Wedlu działa program grantowy, w ramach którego pracownicy mogą uzyskać wsparcie finansowe i merytoryczne na realizację autorskich inicjatyw społecznych w całym kraju. W 2021 r. przeznaczono na nie rekordową kwotę 120 tys. zł.

10. 341 dobrych pomysłów

W ramach działającego w firmie programu „Mam pomysł” pracownicy mogą zgłaszać swoje pomysły na usprawnienia i podnoszenie jakości w codziennej pracy. W 2021 r. wdrożono 341 takich pomysłów!

Raport odpowiedzialnego biznesu Wedla dostępny jest pod adresem: https://wedel.pl/o-firmie/aktualnosci/pierwszy-raport-CSR

Źródło informacji: Wedel