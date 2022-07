Johnson rezygnuje z funkcji szefa partii: Jest mi przykro, że porzucam najlepsze stanowisko pracy. Tymczasowo pozostanę premierem

„Na podstawie decyzji Partii Konserwatywnej w parlamencie powinien być wybrany nowy lider Partii Konserwatywnej. Zgadzam się z tym, że proces wyboru nowego przywódcy powinien rozpocząć się teraz, z harmonogramem w przyszłym tygodniu. Chciałbym kontynuować moją pracę jako premier do czasu wyboru nowego przewodniczącego” - zapowiedział na konferencji prasowej Boris Johnson.

Dziękuję bardzo wszystkim naszym wyborcom, dziękuję za ten mandat



— mówił. Odnosząc się do dalszego sprawowania funkcji premiera, Johnson powiedział:

Poczułem, że to jest mój obowiązek, moje zobowiązanie wobec wszystkich Państwa, żeby kontynuować to, co obiecaliśmy w 2019 roku.

Premier Wielkiej Brytanii zwrócił się tez do Ukraińców.

Chciałem powiedzieć społeczeństwu ukraińskiemu, że w Wielkiej Brytanii będziemy nadal kontynuować wsparcie dla waszej walki o wolność tak długo, jak będzie to potrzebne

— podkreślił.

„ Nowemu przywódcy będę udzielał jak największego wsparcia”

— mówił.

Jest mi bardzo przykro, że teraz porzucam najlepsze stanowisko pracy w Europie

— powiedział.