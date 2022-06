Tak okupanci rusyfikują zdobyte tereny! Ambasador USA przy OBWE: "Chersoń to laboratorium horrorów Kremla"

Zaplanowana wcześniej, wieloaspektowa rosyjska kampania, mająca na celu wchłonięcie Chersonia do Rosji i zainstalowanie tam marionetkowego reżimu, „obnaża prawdę o jej wizji ujarzmionej, zrusyfikowanej Ukrainy” - mówił dyplomata w czwartek na posiedzeniu Stałej Rady Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Chersoń to laboratorium horrorów Kremla. Każdego dnia, gdy Chersoń pozostaje pod rosyjską kontrolą, Kreml pracuje nad tym, by zrealizować swój plan wymienienia demokratycznego rządu, wolnej prasy i społeczeństwa obywatelskiego na państwo w prokremlowskim stylu, które upokarza mieszkańców, narusza prawa człowieka i uprowadza, torturuje i/lub zabija tych, których Kreml uznaje za zbędnych

— kontynuował Carpenter.

Dodał, że okupacyjna władza próbuje zmusić do współpracy lokalnych polityków i działaczy, używając do tego szantażu, nielegalnego pozbawiania wolności oraz gróźb porwania bliskich. Amerykański dyplomata zaznaczył, że w tym samym czasie mieszkańcy Chersonia są odcięci od internetu, przez co nie mają dostępu do wiarygodnych źródeł informacji i stron ukraińskiego rządu.

Rusyfikacja Chersonia

Liczący przed wojną ponad 280 tys. mieszkańców Chersoń, to jedyna stolica obwodu zajęta przez siły najeźdźcy.

10 kwietnia Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał doniesienia, że w obwodzie chersońskim Rosjanie jakoby drukują materiały agitacyjne, by przeprowadzić tzw. referendum w sprawie utworzenia „Chersońskiej Republiki Ludowej”. W kolejnych dniach władze w Kijowie i ukraińskie źródła wojskowe informowały, że „głosowanie” w tym regionie mogłoby dojść do skutku pod koniec kwietnia lub na początku maja. 9 maja wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar oświadczyła, że tzw. referendum nie odbyło się dotychczas ze względu na skuteczne działania ukraińskiej armii i służb specjalnych.

Jak przekazała 20 maja ukraińska gazeta internetowa Kyiv Independent, samozwańczy szef władz obwodu chersońskiego Wołodymyr Saldo ogłosił podczas spotkania z rosyjskimi kolaborantami, że „Chersoń wkrótce stanie się częścią Rosji”. Pięć dni później prezydent Władimir Putin wydał dekret, przewidujący uproszczony tryb nadawania rosyjskiego obywatelstwa mieszkańcom okupowanych terenów w regionach chersońskim i zaporoskim.