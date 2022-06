Nie kupuj, adoptuj - kochające czworonogi polecają się do adopcji

Derek

To pies o oryginalnej urodzie. Jest pozytywnie nastawiony do ludzi, lubi być głaskany, uwielbia spacerować. To dobry pies i pewnie byłby dobrym towarzyszem i wiernym przyjacielem, a na pewno super stróżem posesji czy domu.

Runner

To grzeczny i aktywny psiak. Uwielbia spotkania z człowiekiem, pozostaje z nim w kontakcie, jest posłuszny i bardzo przyjacielski. Zanim trafił do schroniska, nie miał lekkiego życia – boi się podniesionego kija, gwałtownych ruchów – ktoś go zdecydowanie źle traktował. Mimo to Runner zabiega o uwagę i ludzkie towarzystwo. Runner na stałe przyjmuje leki na serce, niedoczynność tarczycy oraz suplementy wspomagające pracę stawów i nerek.

Luna

Ta dwuletnia kotka silnie się stresuje, zarówno wśród kotów, jak również ludzi, których nie zna, dlatego zamieszkuje koci szpitalik. Opiekun Lunki musi być doświadczonym, a także cierpliwym i pełnym wyrozumiałości człowiekiem. Takim, który pozwoli jej się zaaklimatyzować w czasie tak długim, jak to będzie potrzebne. W momencie kiedy kotka otworzy się na człowieka, będzie na pewno cudownym kompanem na całe życie. Osobom, które zna, daje się brać na ręce, wtula się wtedy niesamowicie i nadstawia brzuszek do głaskania.

Co tydzień będziemy przedstawiać wam zdjęcia i opisy zwierzaków mieszkających w schronisku na ul. Turystycznej w Olsztynie. Chcemy tym wspomóc i promować ideę adopcji zwierząt, które zasługują na lepsze życie. Zwierzaki liczą na wasze dobre serce!

redakcja

Zdjęcia i opisy trzech zwierzaków będą zamieszczane co tydzień w "Naszym Olsztyniaku"