Termy Warmińskie są na sprzedaż. Znamy już datę przetargu

Jest data przetargu na sprzedaż Term Warmińskich. Zarząd powiatu lidzbarskiego wyznaczył ją na 28 lipca. Cena wywoławcza to 46.200.000 złotych plus koszt wyposażenia obiektu 1.900.000 złotych.

Przetarg odbędzie się o godz. 10.00 w sali konferencynej siedziby starostwa powiatowego w Lidzbarku Warmińskim. Dotyczy działki o powierzchni 10,2951 ha, na której znajdują się Termy Warmińskie, czyli obiekty sportowo-rekreacyjne, takie jak kompleks basenów, ale też 202 pokoje noclegowe.

Uchwałę o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procedur zmierzających do zbycia nieruchomości przy ul. Kąpielowej 1 w Lidzbarku Warmińskim, czyli Term Warmińskich, radni powiatu lidzbarskiego oraz Lidzbarka Warmińskiego podjęli jeszcze w lutym.

— Już w momencie kiedy zakładaliśmy powstanie Term Warmińskich planowaliśmy, że wybudujemy je w formule partnerstwa publiczno-prywatnego — mówił nam wtedy Jan Harhaj, starosta lidzbarski. — W tej sprawie została wówczas powołana komisja przy starostwie powiatowym w Lidzbarku Warmińskim, która miała do tego doprowadzić. Samorząd nie jest stworzony do prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety, przez cztery lata nie udało się nam pozyskać prywatnego partnera, w związku z tym, zapadła decyzja o budowie Term Warmińskich przez samorząd i samorząd powiatu dokonał tego wspólnie z samorządem miejskim.

Wczesną wiosną powiat podzielił działkę, na której usytuowane są Termy Warmińskie, wyodrębniając odwiert od pozostałej części. Odwiert bowiem zostaje własnością samorządu i będzie służył przyszłemu uzdrowisku, które właśnie powstaje w Lidzbarku Warmińskim.

Starosta lidzbarski Jan Harhaj powiedział wówczas, że Termy Warmińskie nigdy nie przynosiły strat.

— Jeśli chodzi o kredyty, to przecież nie zaciągaliśmy ich jedynie na budowę Term Warmińskich — wyjaśniał. — Wykonywaliśmy remonty dróg i innych obiektów — wszelkie inwestycje na terenie powiatu. Wszelkie kredyty, które zostały zaciągnięte na inwestycje w naszym powiecie są spłacane i nie ma żadnego zagrożenia, że będzie inaczej.

Starosta wspominał również o tym, że operator Term Warmińskich inwestuje w ten obiekt.

— Poczynił szereg inwestycji, które doprowadziły do poprawy funkcjonowania tego obiektu, dostosowano go bardziej do potrzeb gości — mówił. — Jak każdy inny obiekt z biegiem lat dekapitalizuję się. Pozyskane środki ze sprzedaży byłyby przeznaczone do dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu — podkreślał starosta Jan Harhaj.

lub