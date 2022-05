KOWR: coraz więcej pszczół w Polsce - ich wartość, jako zapylaczy dla ekosystemu, to ok. 5 mld zł

W Polsce od lat realizowany jest Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa, dzięki pomocy dla sektora od 2012 r. liczba rodzin pszczelich wzrosła o ok. 54 proc., do 2 mln - wskazał PAP wicedyrektor KOWR Marcin Wroński. Wartość pszczół, jako zapylaczy dla ekosystemu w Polsce, oszacowano na ok. 5 mld zł.