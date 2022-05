IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami na północy Polski

Ostrzeżenia przed burzami, które mogą wystąpić w niedzielę w godzinach od 10:30 do 21:00, dotyczą województw zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Mogą tam wystąpić burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Możliwy jest mały grad.