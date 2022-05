Żaryn: zabójstwo na Nowym Świecie w stolicy również wykorzystywane w dezinformacji

Żaryn powiedział PAP, że działania rosyjskiej dezinformacji przeciwko Polsce skupiają się na rozbudzaniu wrogości między Polakami a Ukraińcami.

"Część przekazów jest próbą przekonania Polaków, że przyjmując uchodźców z Ukrainy sami się narażają na kryzys ekonomiczny, problemy z bezpieczeństwem i kłopoty społeczne" - podkreślił.

Zwrócił uwagę, że przekaz mający na celu wywoływanie sprzeciwu Polaków wobec przyjmowania w naszym kraju uchodźców przed agresją Kremla jest uruchamiany często w oparciu o wydarzenia zupełnie niezwiązane z Ukraińcami w Polsce.

"Tak było choćby po tragedii, do której doszło w Warszawie - po zabójstwie na Nowym Świecie identyfikowane były działania dezinformacyjne przekonujące, że morderstwo wynika z polityki przyjmowania ukraińskich uchodźców w Polsce" - mówił rzecznik.

Podkreślił, że w mediach społecznościowych powielano sugestie i fałszywe tezy, mające na celu wskazanie, że za śmierć ofiary ataku w Warszawie odpowiedzialni są obywatele Ukrainy.

"W debacie na ten temat rozpuszczane były również fałszywe informacje, jakoby za większość przestępstw w Polsce odpowiadali Ukraińcy. Manipulowano też treściami sprzed lat, prezentując je jako obraz obecnych zagrożeń dla Polaków" - wskazał.

Żarn podkreślił, że to zabójstwo w Warszawie zostało wykorzystane do działań informacyjnych wymierzonych w relacje między Polakami a Ukraińcami. Ten przypadek pokazuje, że wymierzona w dany kraj dezinformacja bazuje na aktualnych wydarzeniach atakowanego państwa, wpisując się w bieżącą agendę publiczną.

"Przekazy kolportowane przy okazji zabójstwa w Warszawie wpisują się w działania rosyjskiej dezinformacji, która tworzy chaos informacyjny i realizuje interesy polityczne Kremla" - podkreślił rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

"Dziś jednym z najważniejszych pól oddziaływania jest wytwarzanie wrogości między Polakami i Ukraińcami. Należy zakładać, że każde budzące emocje społeczne zdarzenie może zostać wykorzystywane do szerzenia kłamstw mających na celu budowę wśród Polaków potencjału buntu przeciwko goszczeniu w Polsce uciekających przed rosyjskim zagrożeniem Ukraińców" - stwierdził w rozmowie z PAP Żaryn.

Do zabójstwa 29-letniego mężczyzny na Nowym Świecie w Warszawie doszło nad ranem 8 maja. Ranny mężczyzna wszedł do jednego z całodobowych sklepów, obsługa wezwała pomoc, jednak po przewiezieniu do szpitala zmarł. Według policji mężczyzna miał zginąć podczas zajścia przy ul. Nowy Świat 30 w wyniku trzykrotnego ugodzenia ostrym narzędziem w klatkę piersiową.

W piątek policja opublikowała list gończy za trzecim z mężczyzn podejrzewanych o udział w tym zabójstwie 24-letnim Dawidem Mirkowskim, a wcześniej wystawiła listy gończe za 23-letnim Sebastianem Włodarczykiem i 27-letnim Łukaszem Goławskim z Warszawy.

Policja prosi też o zgłaszanie się naocznych świadków zdarzenia oraz tych osób, które posiadają na jego temat informacje.(PAP)