Protest rodziców przed NSA. Sprzeciwiają się likwidacji ośrodka dla niesłyszących dzieci

Była to kolejna odsłona sprzeciwu wobec działań prezydenta miasta Piotra Grzymowicza, który chce zlikwidować placówkę. Po interwencji ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, sprawa rozstrzygnie się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Przedstawiciele rodziców pojechali do Warszawy i protestowali przed siedzibą NSA. – To jest deptanie 50-letniej tradycji – nie ukrywała rozgoryczenia Monika Krupińska, przewodnicząca Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie.

To, że tutaj dzisiaj jesteśmy, jest konsekwencją działań Prezydenta Grzymowicza, który chce zlikwidować placówkę w której od lat uczą się nasze dzieci. Prezydent pozostaje niewzruszony na nasz rozpaczliwy protest oraz na apele posłów i radnych. Jesteśmy tu dziś, by bronić praw naszych dzieci i walczyć o ich przyszłość, bo tutaj rozgrywają się dziś jej losy.

źródło: Radio Olsztyn