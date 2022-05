Wynalazcy z liceum stworzyli rękawicę tłumaczącą język migowy

Ewa Karp, Paweł Buczyński, Jakub Kokoszkiewicz, Michał Łukaszuk i Konrad Olifier z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej za Sensorycznego Tłumacza Języka Migowego zdobyli 18 maja 2022 roku pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Młody Innowator 2022. Kontynuują pasmo sukcesów wynalazców z Wiejskiej.

STJM, czyli Sensoryczny Tłumacz Języka Migowego to rękawica tłumacząca język migowy.

- Na pomysł zbudowania STJM wpadłem po tym jak moja mama, która jest policjantką, opowiedziała mi o interwencji z udziałem osoby niemej - mówi Konrad Olifier, uczeń klasy drugiej o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej. - Mimo, że kiedyś miała szkolenie z podstaw „migania”, wzajemne zrozumienie się było bardzo trudne.

Dlatego Olifier wraz z Ewą Karp, Pawłem Buczyńskim, Jakubem Kokoszkiewiczem i Michałem Łukaszukiem – znajomymi z licealnej ławy postanowił stworzyć innowacyjny wynalazek. Jak działa rękawica tłumacząca język migowy?

Szereg czujników umieszczonych w rękawicy zbiera dane o ułożeniu poszczególnych palców, jak i całej dłoni. Następnie wyniki są interpretowane i zamieniane na alfabet migowy. Gdy rękawica rozpozna pokazywane litery, to wysyła je do telefonu, gdzie są wyświetlane przy użyciu napisanej przez uczniów aplikacji. Pozwala to na płyną komunikację między osobami „migającymi” i osobami nieznającymi języka migowego. Urządzenie zbudowane przez uczniów ALOPB może znaleźć zastosowanie zarówno przy interwencjach służb ratowniczych, jak i przy nauce języka migowego.

Prace nad projektem rozpoczęły się we wrześniu 2021 roku podczas zajęć z robotyki prowadzonych przez mentora zespołu Grzegorza Nowika, nauczyciela fizyki, robotyki i autorskiego przedmiotu „Internet rzeczy” z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

- W uczniowskim wynalazku stabilnie działa komunikacja polegająca na miganiu wyrazów po jednej literce - mówi Grzegorz Nowik. - W planach jest zbudowanie drugiej rękawicy, tak aby przy użyciu dwóch rąk można było migać pełne wyrazy. Cały zespół to uczniowie drugiej klasy więc mamy na to sporo czasu, ale jak ich znam to pewnie zaraz po wakacjach projekt będzie skończony.

Licealistom wynalazcom skrzydeł dodaje fakt, że ich rękawica podbiła już niejedno jury. 18 maja 2022 roku zostali laureatami pierwszego miejsca ogólnopolskiego konkursu Młody Innowator 2022. Nagrody i dyplomy odebrali podczas uroczystej gali w Domu Technika NOT w Warszawie. Prace laureatów pierwszych miejsc będą prezentowane podczas międzynarodowej wystawy wynalazków IWIS (International Warsaw Invention Show) w październiku.

Wcześniej ich Sensoryczny Tłumacz Języka Migowego w Międzynarodowym Turnieju Robotic Tournament zajął pierwsze miejsce w kategorii freestyle. Licealiści otrzymali też I Nagrodę Publiczności.

Ze swoją rękawicą tłumaczącą język migowy licealiści zostali też laureatami konkursu El-Robo-Mech oraz awansowali do finałów Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości i konkursu Explory, które odbędą się w najbliższych miesiącach. Dzięki nauce w ramach struktur Politechniki Białostockiej licealiści mają łatwiejszy dostęp do wsparcia materialnego.

- Ten jak i kilka innych projektów tworzonych przez uczniów ALOPB wymaga nakładów finansowych - przypomina Grzegorz Nowik, mentor młodych wynalazców. - Zarówno części, narzędzia jak i wyjazdy na konkursy oraz zawody kosztują. W tej kwestii naszą szkołę od momentu jej powstania wspiera między innymi Stowarzyszenie Odkrywców Diamentów.



Przypomnijmy, że w 2018 roku robot do zadań specjalnych „Zośka” wygrał międzynarodowe zawody Robots Intellect w Kownie. Rok później „reThink” – robot sterowany falami mózgowymi po wygraniu konkursu Explory reprezentował Polskę podczas Infomatrix w Rumunii. W 2020 roku sukcesy w konkursach ogólnopolskich odnosił „ HEXANID – mechaniczny pająk”. Rok 2021 należał do pojazdu EV Wozduch przeznaczonego do badań jakości powietrza. W tym roku natomiast uczniowie ALOPB zbudowali STMJ czyli Sensoryczny Tłumacz Języka Migowego.



Jeśli chcecie zobaczyć wszystkie osiągnięcia uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, 1 czerwca w godz. 12 – 15 szkoła zaprasza na Dzień Otwarty!

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej mieści się przy ulicy Wiejskiej 45A w Białymstoku.

To bezpłatna szkoła niepubliczna, która funkcjonuje w strukturach uczelni. Powstała w 2016 roku z myślą o zdolnych i ambitnych uczniach zainteresowanych nauką przedmiotów ścisłych, chcących korzystać z nowoczesnych technologii oraz z doskonale wyposażonej bazy dydaktycznej Politechniki Białostockiej.

Liceum stawia na nauczanie w rozszerzonym zakresie matematyki, informatyki, fizyki, chemii, biologii oraz języka angielskiego. Jako drugi język obcy uczniowie mogą wybrać język niemiecki lub język rosyjski. Szkoła oferuje również dodatkową naukę języka hiszpańskiego i chińskiego, oraz całą gamę kół zainteresowań – od Dyskusyjnego Klubu Filmowego, aż po lingwistykę matematyczną.

autor: Tomasz Buczkowicz Biuro Prasowe

Politechniki Białostockiej