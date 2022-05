Miejsce tragedii Żydówek przestaje być anonimowe

— Kolejne pokolenia odchodzą i pamięć o pewnych wydarzeniach czy miejscach się zaciera i ginie. Wiele lat nurtował mnie brak upamiętnienia więźniarek KL Stutthof, które przebywały w kilku komandach na terenie naszego powiatu. Postanowiłem zwrócić się z prośbą – wnioskiem do Urzędów Gmin Nowe Miasto i Kurzętnik – o rozważenie możliwości upamiętnienia miejsc po byłych obozach – komandach więźniarskich. — opowiada Marek Połomski, regionalista z Nowego Miasta.

Zamysłem autora inicjatywy jest upamiętnienie miejsc, gdzie funkcjonowały obozy poprzez postawienie kamienia z odpowiednią tablicą pamiątkową.

Warto zaznaczyć, że Komando Krumau OT Elbing Baukommando Ostland KL Stutthof (Komando Krzemieniewo – Krumau) funkcjonowało w okresie od 15 września 1944 roku do 18 stycznia 1945 roku. Natomiast Komando Quesendorf OT Elbing Baukommando Ostland KL Stutthof (Komando Gwiździny – Quesendorf) funkcjonowało od 28 sierpnia 1944 roku do 15 stycznia 1945 roku. W obozach tych zginęło kilkadziesiąt żydowskich więźniarek, które pochodziły z różnych krajów Europy.

— Dzięki ludziom dobrej woli udało się pozyskać głaz narzutowy, który został przecięty na dwie części. Kamienie jak „bliźniacy” będą ustawione w miejscach, gdzie funkcjonowały komanda. Chciałbym podziękować mieszkańcom, którzy pomagają i wspierają mnie w działaniach zmierzających do upamiętnienia tych miejsc — dodaje Marek Połomski.

Niedawno odbyło się uroczyste odsłonięcie miejsca pamięci. Dzięki temu pomnikowi, upamiętniającemu więźniarki Komando Quesendorf, miejsce to przestanie być anonimowe. Kolejne pokolenia będą wiedziały, że w tym miejscu istniał obóz pracy, w którym zakwaterowanych było ok. 500 kobiet narodowości żydowskiej, zmuszanych do ciężkiej fizycznej pracy. Tu wiele z nich zginęło, stąd w styczniu 1945 roku wyruszyły pod eskortą w tzw. Marszu Śmierci w głąb III Rzeszy, gdzie nadal miały służyć jako darmowa siła robocza. Pomnik ten symbolizuje siłę pamięci o tych tragicznych wydarzeniach i ich ofiarach. Opiekę nad nim będą sprawować uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach, którzy odebrali akt przekazania z rąk wójta gminy wiejskiej Nowe Miasto, Tomasza Waruszewskiego.

Stanisław R. Ulatowski/al