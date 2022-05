W całym kraju zwiększone zapotrzebowanie na krew i jej składniki; NCK apeluje do honorowych dawców

W całym kraju jest zwiększone zapotrzebowanie na krew i jej składniki – informuje Narodowe Centrum Krwi i apeluje do honorowych dawców o oddawanie krwi.

Bieżące stany magazynowe zapasów krwi publikowane są na stronach internetowych poszczególnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

"W szpitalach czekają pacjenci m.in. noworodki, dzieci i kobiety w ciąży, wymagający leczenia krwią lub jej składnikami. Krwiodawco, potrzebujemy Twojej pomocy właśnie teraz. W całym kraju odnotowujemy zwiększone zapotrzebowanie na krew i jej składniki" – informuje NCK.

"Zgłoś się do centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Oddaj krew i spraw, by ktoś tak jak Ty mógł cieszyć się piękną i wiosenną pogodą. Do podzielenia się dobrem zaproś także swoich przyjaciół" – wzywa NCK.

Krew lub jej składniki mogą oddawać osoby w wieku 18-65 lat, ważące co najmniej 50 kg, którym w ostatnich sześciu miesiącach nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała, nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań (np. gastroskopii czy laparoskopii) i nie były leczone krwią lub jej składnikami.

Zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi kandydat na dawcę lub dawca krwi jest obowiązany znać język polski w stopniu umożliwiającym wypełnienie kwestionariusza dawcy krwi, przeprowadzenie badania kwalifikacyjnego i wywiadu medycznego bez udziału osób trzecich.

Krew można oddawać w dowolnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w oddziale terenowym lub podczas mobilnej akcji pobierania krwi, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Potrzebne są wszystkie grupy krwi. Z użytecznego punktu widzenia najbardziej oczekiwana jest krew grupy zero mająca ujemne Rh (ORhD-), ponieważ w nagłych wypadkach, przy braku krwi właściwej grupy, może być przetoczona każdemu bez ryzyka odrzucenia przez biorcę. W odniesieniu z kolei do osocza najbardziej oczekiwane jest osocze grupy AB (tzw. uniwersalne), ponieważ można je bezpiecznie przetoczyć każdemu pacjentowi.

Eksperci zalecają, by oddawać krew, gdy jesteśmy zdrowi, wyspani i wypoczęci. Dawcy nie mogą brać leków, z wyjątkiem środków antykoncepcyjnych. Przed przyjściem do centrum krwiodawstwa należy zjeść lekkostrawny posiłek i wypić ok. dwóch litrów krwi. Niewskazane jest przychodzenie na czczo. By zostać dawcą, trzeba mieć przy sobie dokument ze zdjęciem, najlepiej dowód osobisty. Przed oddaniem krwi należy ograniczyć palenie papierosów i nie pić alkoholu, również w dniu poprzedzającym oddanie krwi.

Od jednej osoby jednorazowo pobiera się 450 ml pełnej krwi, co trwa zwykle od pięciu do ośmiu minut. Należy do tego jednak doliczyć czas konieczny do wypełnienia ankiety, rejestrację, badanie i wywiad lekarski. Całość trwa zwykle ok. 40-60 minut. W ciągu roku kobiety mogą oddawać krew metodą konwencjonalną nie częściej niż cztery razy (po 450 ml), mężczyźni zaś – maksymalnie sześć.

Krew jest badana po oddaniu m.in. pod kątem stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu, ewentualnego zakażenia wirusem HIV czy zapalenia wątroby typu B i C. Określana jest również grupa krwi. (PAP)