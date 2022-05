Sondaż Oko.Press? Kosiniak-Kamysz: Kpina z wyborców

– Ten sondaż jest niestety bezużyteczny pod kątem analitycznym lub naukowym, posiada tylko wartość propagandową, a nie jest on odzwierciedleniem rzeczywistości, on tą rzeczywistość zakłamuje. W tym sondażu jest 94-proc. frekwencja wyborcza, to jest kpina z wyborów - stwierdził lider PSL pytany o głośny sondaż Oko.Press.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz od dawna odrzuca pomysł jednej wspólnej listy opozycji. Kosiniak -Kamysz zauważył jednocześnie, że nie tak dawno pojawił się sondaż United Surveys dla „DGP” i RMF FM, który "oddawał prawdę".

– Dwa bloki są szansą na zwycięstwo i realne rządzenie. Oczywiście wtedy nie ma hegemona i rozumiem, że to może się części środowisk politycznych nie podobać. Ja jestem za modelem czeskim, za zwycięstwem, a nie totalna porażką, jak jedna lista na Węgrzech. Moja propozycja prowadzi do tego, żebyśmy przejęli władzę, rządzili i mieli wpływ na rzeczywistość. Propozycja jednej listy to jest może duża partia na opozycji, ale na pewno nie zwycięstwo – przekonywał.

Tusk: Zjednoczeni na pewno wygramy

Ostre słowa Kosiniaka-Kamysza wydają się być skierowane głównie do Donalda Tuska, który tak oto skomentował wyniki sondażu IPSOS:

– Od wielu miesięcy powtarzam te, przecież dość oczywiste apele, słowa prośby o zjednoczenie opozycji. Oczywiste przecież nie tylko dla mnie – powiedział w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

– Dzisiaj mamy kolejny dowód. To wyniki badań renomowanej pracowni badań społecznych IPSOS. One pokazują, że zjednoczona opozycja ma 50 procent, a PiS tylko 30 procent. PiS nie jest silniejszy od opozycji. PiS jest silny podziałami na opozycji – ocenił.

Wielu komentatorów politycznych uważa, że Donald Tusk forsując jedną listę, zdaje sobie sprawę, że opozycja jest skazana na porażkę w najbliższych (jesień 2023) wyborach bez względu na ilość list. Nieprzyjęcie propozycji jednej listy do której dąży Tusk stanowi swoiste alibi-po ewentualnie przegranych wyborach przewodniczący PO będzie mógł niczym Kasandra wypowiedzieć sławetne "a nie mówiłem, to wasza(opozycji) wina że PiS znowu wygrał",