Szwecja. Partia rządząca za przystąpieniem kraju do NATO

Decyzję podjął zarząd partii na posiedzeniu w niedzielę. "Będziemy działać na rzecz ubiegania się przez Szwecję o członkostwo w NATO" - napisano w oświadczeniu.

W poniedziałek na temat wniosku o wejście do NATO będzie debatował szwedzki parlament. Dziennik "Aftonbladet" podaje, że stosowne dokumenty zostały już przygotowane. W opublikowanych w kwietniu wynikach sondażu 57 proc. ankietowanych opowiedziało się za wstąpieniem do NATO, co jest rekordowym poparciem w historii Szwecji

Również w niedzielę prezydent Finlandii Sauli Niinisto potwierdził, że jego kraj będzie ubiegał się o członkowsko w NATO. Oba państwa chcą dołączyć do Sojuszu z powodu obaw, jakie wywołała rosyjska inwazja na Ukrainę.

.