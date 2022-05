Teatr Kloszart przedstawia:

"Nie odbieraj!", czyli spektakl w którym po odebraniu jednego telefonu może zmienić się całe życie...

Co byś zrobił, gdyby wpadła ci w ręce dzwoniąca komórka, a ty po jej odebraniu zostałbyś wzięty za kogoś, kim nie jesteś? Na to pytanie będzie musiała odpowiedzieć sobie główna bohaterka spektaklu – Jean.

„Nie odbieraj” to czarna komedia ze zdumiewającą intrygą i trudnymi do przewidzenia perypetiami.

Amerykańska pisarka – Sarah Ruhl zaskakuje swoje postaci niecodziennymi sytuacjami. Napisana przez nią historia jest mieszanką świata dobrze nam znanego i tego dalekiego od realności, jak świat umarłych (niczym z obrazu Edwarda Hoppera – „Nocne marki”).

Dodatkowo historia wprowadza widza w relacje widoczne w kulturze społeczeństw rozwiniętych, które wiążą się z zagubieniem, chaotycznością i przebodźcowaniem.